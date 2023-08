Tennis, Tommaso Da Rold si aggiudica il torneo di Visnadello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Visnadello concluso il torneo presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Erano in 116 i players a disposizione di Sonia Tondato e Giovanni Fregonese. Vince il giocatore di casa Tommaso da Rold sul cittadellese Alistair Sascha Bonaldo. Sono stati sufficienti due set seppur combattuti per far alzare le braccia al cielo per l’home player. Un doppio 7/5 per la testa di serie numero 4 che non ha mai ceduto un solo set durante questa competizione, 4 le vittorie per entrambi i giocatori che hanno animato la domenica di Visnadello. Terzi posti per Michele Frate del Park di Villorba e per Sebastiano Buzzatti del Cornuda. Si sono distinti nel main draw con 3 vittorie i 3.5 Simone Molin del Marcon, Lorenzo Gobbo assieme al 4.1 Simone Martin entrambi del Volpago.

Tornei in corso

Fino al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Sono 125 players diretti da Ivano Durighello e la supervisione di Mauro Cenedese. Inizia il main draw, e gli orari di gioco di Domenica 13 vedono dalle 16.00 alle 20.30 la disputa di 8 gare.

Iscrizioni aperte

Dal 19 al 30 agosto alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 agosto. Dal 25 agosto al 6 settembre a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 26 agosto al 10 settembrew 9° Trofeo Open a Mogliano con 2mila euro di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24 agosto. A Motta di Livenza dal 2 al 10 settembre torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.