TVB di scena a Varese, Nicola: «Sarà cruciale limitare il loro ritmo offensivo»

Per la quinta giornata di campionato, la Nutribullet Treviso sarà impegnata sul campo della Openjobmetis Varese. Nel parquet in cui Nicola esordì come capo allenatore, ottenendo per altro una vittoria cruciale in ottica salvezza, TVB cercherà di lasciarsi alle spalle il k.o. di domenica scorsa subito per mano delle Vu Nere. Non sarà facile, considerando che Varese è una squadra in crescita e reduce da una solida vittoria sul campo di Reggio Emilia.

Secondo Mikk Jurkatamm, guardia di TVB, «la squadra dovrà stare attenta al loro gioco in transizione, giocando una partita intensa a partire dalla difesa». Dello stesso parere Marcelo Nicola, che in conferenza stampa di vigilia ha esternato le sue sensazioni alla pre-match: «Per ora mi è piaciuta la crescita della squadra nel gioco e nella fisicità. L’atteggiamento durante le partite e gli allenamenti è stato ottimo, ma dobbiamo limare l’eccessivo nervosismo che talvolta ci colpisce in alcune fasi dei match. Varese è una squadra impostata sulla velocità, limitare il loro ritmo offensivo e il gioco 1vs1 sarà determinante per fare risultato».

In attesa di scendere in campo, la Nutribullet è stata impegnata in una giornata dedicata alla sensibilizzazione per una corretta educazione stradale e rivolta ai giovani. Un centinaio di studenti degli istituti Primo Levi di Montebelluna e Fabio Besta di Treviso hanno incontrato i rappresentanti della Polizia e, nelle vesti di testimonial, gli sportivi di Nutribullet Treviso Basket, Imoco Volley e Benetton Rugby. Per TVB erano presenti Mikk Jurkatamm, Derek Cook, Leonardo Faggian e Paulius Sorokas.