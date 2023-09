Trentin riapre la caccia al TCR Italy DSG

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tre appuntamenti sono ormai chiusi nel cassetto ed altrettanti sono pronti ad infiammare una seconda metà di stagione nel TCR Italy che, guardando alla categoria DSG, non risulta particolarmente felice per Mauro Trentin. Il pilota di Carmignano di Brenta è stato protagonista ad intermittenza di una prima fase che troppo spesso lo ha visto bersaglio prediletto della dea bendata, in grado di delineare una classifica provvisoria che attualmente lo vede in sesta piazza, a meno centoventotto dal primo. Una fotografia che non lascia scampo, costringendo il portacolori di Xmotors Team a mettere in atto un percorso netto ma che, grazie al gioco degli scarti che prevede dieci risultati utili su dodici a disposizione, potrebbe ancora rimetterlo in partita fino al termine del 2023. “Ad Imola eravamo in testa, dal primo all'ultimo giro, ed abbiamo ceduto di schianto” – racconta Trentin – “mentre a Misano, partiti dalla pole position, abbiamo messo in atto una bella rimonta, in gara 2, penalizzati poi da una discutibile decisione della direzione gara che ha vanificato ogni nostro sforzo. Il nostro obiettivo sarà quello di ripartire dalla pole di Misano perchè, se vogliamo recuperare in campionato, non possiamo più sbagliare un colpo, puntando a scartare i risultati peggiori delle prime tre gare. Siamo carichi e vogliamo lottare fino all'ultimo metro disponibile.” È un Trentin determinato, quello pronto a fare rotta verso l'Autodromo Nazionale Monza dove ritroverà la Cupra Leon TCR DSG di Bolza Corse, sostenuta anche dalla scuderia La Superba. Un tracciato, quello brianzolo, che sulla carta non dovrebbe essere favorevole sul lato tecnico. “Il tracciato di Monza è fatto per la velocità” – aggiunge Trentin – “e siamo consapevoli che, con la nostra Cupra, paghiamo dai dodici ai quindici chilometri orari in velocità di punta, rispetto alle Audi. Sarà una trasferta dura perchè, essendoci poche curve e tanti rettilinei, sarà facile prendere la scia ed effettuare sorpassi. Sarà una gara più in difesa che all'attacco credo.” Le luci dei riflettori sul TCR Italy si riaccenderanno quindi Venerdì 15 Settembre, nella mattinata per la sessione di prove libere e nel tardo pomeriggio per le prove ufficiali di qualifica. Il semaforo verde di gara 1 è previsto a ridosso dell'ora di pranzo di Sabato 16 Settembre, seguito da quello di gara 2 che scatterà Domenica 17 Settembre, alle undici e mezza. Classico il format con trenta minuti di durata, più un giro, per decretare vincitori e vinti. “Sappiamo di poter essere competitivi e sicuramente veloci” – conclude Trentin – “ma qui, a Monza, non sarà facile confrontarsi con la maggiore velocità delle Audi, specialmente sui lunghi rettilinei. Speriamo di riuscire a concretizzare quanto di buono abbiamo dimostrato in precedenza. Abbiamo raccolto molto meno di quanto meritiamo e di quello che è il nostro reale valore. Un'ulteriore stimolo mi arriva dal fatto che sono diventato di nuovo papà quindi sono certo che, sia io che il team, metteremo il massimo del nostro impegno per puntare in alto.”