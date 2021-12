XMas MoohRun: il 18 dicembre in marcia per gli auguri muccati

Anche quest’anno “Babbo Natale tornerà ad essere muccato”: sabato 18 dicembre si svolgerà a Treviso la 7^ XMas MoohRun. Come da tradizione, il “viaggio muccato” si svolgerà anche quest’anno nella settimana che precede il Natale. L’associazione La Butto in Vacca celebra il Natale in questo modo dal 2015: con una corsa/camminata, gratuita e aperta a tutti, per le vie del centro di Treviso: Una marcia festosa per portare gli auguri alla Città, con una scia di sorrisi, sorprese e tante foto.

Anche quest’anno ideatrice e madrina dell’iniziativa sarà Enrica Gallina, muccata di lungo corso: appuntamento alle 09:30 del 18 dicembre in Prato della Fiera a Treviso, con partenza prevista per le 10:00. «Xmas MoohRun® è un momento magico di grande allegria e convivialità che celebra lo sport e la condivisione – racconta Enrica Gallina - Nonostante le difficoltà che stiamo affrontando, vogliamo dare un forte segnale di ripartenza e incoraggiamento. La corsa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anticovid. Non resta che trovare un cappello natalizio!».