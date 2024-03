Popolarissima, Daniel Skerl si aggiudica la 107esima edizione

La Popolarissima numero 107, griffata Uc Trevigiani Energiapura Marchiol, consacra il nuovo asso delle volate, il triestino Daniel Skerl, 21 anni, il prossimo 21 marzo. In questa stagione il portacolori del team bianconero Cycling Team Friuli si era già imposto nelle gara di Misano il 25 febbraio. Secondo Simone Buda, del team trevigiano Solme Olmo (già primo il 3 marzo a Castello Roganzuolo), terzo il messicano Garcia Trejo Carlos della Monex. Primo dalla società organizzatrice è il veronese Cristian Rocchetta, quarto l’anno scorso e secondo nel 2018, penalizzato dalla caduta di settimana scorsa a San Pietro in Gu.

Alla partenza erano in 169 gli alteti: media folle per tutta la gara. Il gruppo si anima a cinque giri dalla fine quando Matteo Donegà rompe gli indugi, ma al chilometro 119 il plotone ritorna compatto. Siamo a 49,2 di media. A meno quattro giri dalla conclusione vanno in avanscoperta 15 uomini con due della Trevigiani Energiapura Marchiol: Matteo Baseggio (suo padre Dino arrivò secondo nel 1979) ed il trentino Maurizio Cetto. Gli altri tredici sono: Gavazzi, Regnanti, Orosz, De Marchi, Cicognani, Gazzola, Omati, Girmod, Dal Cappello, Shitin, Bozicecvich, Escargoa e Duijvesteijn. Ma dura poco: presi a 140 chilometri. A due giri dalla fine vanno in fuga otto alteti: Cireddu, Stucchi, Cuccarolo, Zozulia, Spreafico, ancora Donegà, Shitin e De Jong, ma al chilometro 152 il gruppo torna compatto. L’ultimo a mollare è Andrea Piras, da junior vincitore della Piccola Sanremo di Caselle di Altivole. Gruppo compatto. Trevigiani, General Store, Solme Olmo e Cycling Team Friuli vogliono portare i propri velocisti in grado di fare la volata agevolmente. Ci riesce il Csf sulla destra di viale D’Alviano dove la spunta il triestino Daniel Skerl, 21 anni: già aveva centrato il bersaglio il 25 febbraio a Misano. Skerl si è aggiudicato anche il terzo Memorial Giovanni Pinarello, che vinse la Popolarissima nel 1942: fu presidente e consigliere della Uc Trevigiani. A consegnare il Trofeo Carla Pinarello e il figlio Nicola Della Pietà Pinarello.

Ordine di arrivo

1° Daniel Skerl (CTF Victorious) km 174,6 in 3h36”47” alla media di 48,325

2° Simone Buda (Solme Olmo)

3° Carlos Garcia (Ar Monex)

4° Francesco Della Lunga (Hopplà Petroli Firenze)

5° Thomas Capra (CTF Victorious)

6° Giovanni Zordan (Zalf Euromobil Désirée Fior)

7° Alessio Menghini (General Store)

8° Davide Donati (Biesse Carrera)

9° Lorenzo Peschi (General Store)

10° Davide Boscaro (MBHBank Colpack Ballan)

11° Elia Mentale (Gallina Lucchini Ecotek)

12° Michael Cattani (Arvedi Cycling Asd)

13° Andrea Cocca (General Store Essegì F.lli Curia)

14° Cesar Macias (Forte Infraestrucrura Petroli)

15° Cristian Rocchetta (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol)