Unione ciclisti Trevigiani, sedici alfieri nel team di Treviso

Con l’inizio del nuovo anno vengono svelati i sedici alfieri che nel 2024 vestiranno i colori nero, bianco e blu dell’Unione Ciclisti Trevigiani Energiapura Marchiol, del presidente Ettore Renato Barzi. Dopo un 2023 ricco di successi che ha visto il team di Porta San Tomaso conquistare 12 vittorie e il titolo italiano gravel, la nuova stagione si inaugura con un gruppo rinnovato a partire dall’organico tecnico con l’ingresso dei nuovi direttori Filippo Rocchetti e Mauro Busato, con la supervisione del general manager Luciano Marton, del responsabile Franco Lampugnani e con il supporto del direttore sportivo Mirco Lorenzetto, ex professionista.

Sono sei gli atleti confermati per questa nuova avventura: gli élite vicentini Matteo Baseggio (4 vittorie nel 2023) e Matteo Zurlo (4 vittorie e il titolo italiano gravel) e il veronese Cristian Rocchetta (2 vittorie) e gli under 23 Ignazio Cireddu (sardo), il trentino Maurizio Cetto e il friulano Marco Di Bernardo. Le nuove leve che hanno deciso di vestire i colori sociali dell’UC Trevigiani Energiapura Marchiol saranno dieci, completando così un gruppo sul quale il team ha investito un progetto ad alti livelli che nel 2024 vedrà impegnati i seguenti sedici atleti che si sono distinte nelle competizioni agonistiche del 2023 con risultati di spessore.

Ecco gli alteti della squadra 2024: Matteo Baseggio (Élite), Gianmarco Carpene (Under 23), Maurizio Cetto (Under 23), Ignazio Cireddu (Under 23), Gianluca Cordioli (Élite), Marco Di Bernardo (Under 23), Luca Graziotto (Under 23-primo anno), Simone Griggion (Under 23), Federico Guzzo (Élite), Riccardo Perini (Under 23), Cristian Rocchetta (Élite), Luca Rosa (Under 23), Andrea Scarso (Under 23-primo anno), Simone Vieceli (Under 23), Edoardo Zamperini (Under 23) e il campione italiano gravel Matteo Zurlo (Élite)

Dopo aver completato a fine dicembre i test attitudinali, ed in attesa del primo ritiro della stagione 2024 che si svolgerà dal 8 al 14 gennaio nel ritiro di Tezze di Piave (Treviso), i ragazzi continuano a lavorare, per arrivare alla condizione ottimale per l’inizio della stagione ciclistica prevista per il 24 febbraio. Il 18 febbraio si terrà la presentazione del team nel Museo Santa Caterina a Treviso.