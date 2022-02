Imoco Volley, ai quarti di Champions sarà derby

Uno scontro fratricida per entrare nelle magnifiche quattro. L'urna di Lussemburgo ha riservato all'Antonio Carraro Imoco Volley il derby con la Vero Volley Monza, che in extremis ha strappato un posto tra le migliori seconde con uno score di 4 vittorie e 2 sconfitte (entrambe contro il Vakif). Le ragazze di Santarelli arrivano all'appuntamento invece a punteggio pieno e con nessun set ceduto alle avversarie.

La gara di andata si disputerà l’8/9 o 10 marzo (calendario da definire), mentre il ritorno al Palaverde il 15,16 o 17 marzo.

Per quanto riguarda il tabellone Conegliano, dovesse passare il turno, incontrerebbe in semifinale la vincente della sfida russa tra Dinamo Mosca e Dinamo Kazan.

Il regolamento è il seguente: chi totalizzerà più punti tra andata e ritorno (3 per la vittoria piena, 2 per quella al tie break, 1 per la sconfitta al quinto set, 0 infine per chi perde 3-0 o 3-1) verrà promosso, in caso di parità si disputerà il golden set a 15 punti e chi se lo aggiudicherà passerà il turno.

IL PENSIERO DEL COACH - Così il coach Daniele Santarelli ha commentato il verdetto del sorteggio: "Una squadra che ci ha dato del filo da torcere in entrambe le gare di campionato, ci ha anche battuto poco tempo fa. Monza si è rinforzata molto quest’estate e poi anche nel mercato ultimamente con l’arrivo dagli USA di Rettke e Larson, sarà una sfida veramente probante, ma arrivati a questo punto tutte le avversarie sono di alto livello. Mi aspetto due partite molto combattute, sarà importantissimo il primo match di andata da loro, ma avremo anche il piccolo vantaggio di giocare il ritorno in casa che potremo sfruttare. L’eventuale semifinale? Evitare le turche nel tabellone non è una cattiva notizia, ma sono discorsi inutili perchè penseremo a un passo per volta e ora tutta l’attenzione è concentrata esclusivamente su questa sfida tutta italiana per i quarti di finale".