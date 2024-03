Champions, Conegliano non fallisce l'occasione e Santarelli gongola: «Aggressive sin alle prime battute»

In pochi probabilmente, visto come erano andate le cose all'andata, avrebbero creduto in un exploit del genere, ma l'Antonio Imoco Carraro Conegliano ce l'ha fatta, sovrastando letteralmente le campionesse mondiali dell'Eczacibasi.

Il 3-1 di Istanbul significa non solo la finalissima, che probabilmentre si giocherà nella medesima città il prossimo 5 di maggio, ma anche il ritorno nel Mondiale per Club da disputarsi il prossimo anno.

Meglio di così dunque non si poteva chiedere, come spiega il coach Daniele Santarelli a fine partita: «C'è da essere contenti ed orgogliosi di queste ragazze. Abbiamo giocato un primo e un secondo set pazzesco, toccando tantissimo a muro, difendendo e contrattaccando con tanta qualità: sono veramente contento di avere visto la squadra giocare in questo modo. Nel terzo ci siamo rilassati un po’ troppo e abbiamo commesso delle disattenzioni che potevano costare caro, poi però abbiamo giocato un bellissimo quarto set».

La squadra turca sembra aver giocato al di sotto delle proprie possibilità, ma per merito delle pantere: «Quando hanno visto che noi non mollavamo niente sono andate in difficoltà è stato difficile per loro affrontarci oggi. Non era facile giocare in quest’atmosfera, c’era un sacco di pubblico che spingeva e lo sapevamo, ma credo che abbiamo giocato di sicuro meglio di Gara 1».

Le attenzioni ora si spostano sulla lotta scudetto, con un titolo da difendere: «Adesso abbiamo qualche ora per riposarci e festeggiare, ma poi dobbiamo pensare al campionato, abbiamo un mese da dedicare ai Play Off. Per la finale c’è tempo».

La parola alle giocatrici

Le difese incredibili di Monica De Gennaro sono risultate ancora una volta decisive: «E' stata una grande prestazione di squadra, con un atteggiamento aggressivo fin dal primo punto del primo set. Il terzo era l’ultima chance per loro e quindi sono partite molto aggressive al servizio; noi abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma ci siamo riprese, abbiamo combattuto già nel terzo e poi nel quarto siamo partite subito alla grande. Stasera cambiopalla e muro-difesa sono andati molto bene».

I complimenti delle autorità

La Champions League dopo tre stagioni tornerà in Italia grazie anche alla qualficazione di Milano e il presidente della Lega Mauro Fabris non può che gioire: «E' un trionfo. L’anno scorso furono le squadre turche a venire a giocare la Super Final in Italia, quest’anno saremo noi con la nostra Serie A a disputare in Turchia la finale con Conegliano e Milano! Dopo la vittoria in Challenge Cup di Novara e in attesa della finale di ritorno di stasera di Chieri in CEV Cup, possiamo già affermare che l’Italia della Serie A femminile domina in Europa. Complimenti a Conegliano per la vittoria strepitosa di stasera, dopo lo splendido 3-2 della settimana scorsa, e a Milano per la forza con cui si è imposta di fronte al Fenerbahce. E ora, vinca la squadra migliore. La Serie A Italiana ha già stravinto!».