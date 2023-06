Serie A1 femminile, per l'Imoco via alle grandi manovre sul mercato: arrivano Bardaro e Bugg

Il mercato, dopo le conferme di De Gennaro e Wolosz, senza dubbio le giocatrici più rappresentative, inizia a muoversi. La Prosecco Doc Imoco Volley ha annunciato in data odierna che a far parte del roster 2023/24, in qualità di prime new entry, saranno Anna Bardaro (2005) e Madison Bugg (1994). La prima, proveniente dal settore giovanile gialloblù, sarà il secondo libero, la seconda, che nell'ultima stagione ha militato con le polacche del Radomka, la palleggiatrice di riserva.

Un sogno che si realizza

C'è molto di romantico nel passaggio di Anna Bardaro dal settore giovanile alla prima squadra. Coach Daniele Santarelli teneva da tempo d'occhio le sue qualità, tant'è che nel 2021 l'ha addiruttura fatta esordire in un PalaEur gremito da oltre quattromila spettatori. La sua carriera è già molto importante: con il Montebelluna Volley si mette in luce già giovanissima, poi passa al Giorgione Castelfranco e al Bruel Bassano prima di ricevere nel 2018 la chiamata in gialloblù, “arruolata” nel settore giovanile dell’Imoco Volley San Donà. Con le “panterine” vince subito lo scudetto Under 14 nel 2019 con il titolo di Miglior Giocatrice delle finali nazionali. In breve ha bruciato le tappe, ed è diventata punto fermo delle giovanili, protagonista della tripletta di scudetti tra U18 e U19 nelle ultime stagioni culminate con il successo di poche settimane fa a Vibo Valentia, dove anche quest’anno Anna ha dato il suo eccezionale contributo (confermandosi sempre Miglior Libero delle Finali Nazionali).

Tanta attesa viene premiata, a giudicare dalle sue parole: "Dopo due anni da “aggregata “ della prima squadra diventare a tutti gli effetti una vera “Pantera” significa coronare un sogno che sembrava irraggiungibile quando ho iniziato a praticare questo splendido sport. Pochi anni fa venivo al Palaverde con le mie compagne delle giovanili a fare le “moppers”, avere realizzato il sogno mi rende felice e mi ricompensa per il tanto impegno messo in palestra. Crescere pallavolisticamente al fianco di grandi campionesse mi emoziona e mi da’ allo stesso tempo molto carica!". Il feeling con l'ambiente era già molto evidente: "Coach Santarelli e i suoi collaboratori mi hanno sempre dato molta fiducia e ciò mi ha aiutato molto. Credo abbiano sempre creduto in me e io spero di ripagare questa fiducia con tanto impegno e applicazione. Il rapporto con gli allenatori è ottimo, mi hanno sempre messa a mio agio ed io ho sempre cercato di imparare dai loro consigli in palestra". L'esempio vivente è Monica De Gennaro: "Moki per me (ma credo per tanti e tante) è un esempio di professionalità ed attaccamento ai colori della squadra. Le sue capacità tecniche e tattiche credo siano uniche a livello mondiale, in più è una persona fantastica che mi aiutato molto ad inserirmi. Allenarsi al suo fianco tutti i giorni sarà un onore e soprattutto un’opportunità di crescita sportiva ed umana che sarà per me importantissima". Conciliare studio e impegno sportivo è un'ulteriore missione da compiere: "Quest’anno ho frequentato la quarta classe del liceo scientifico. La scuola e la pallavolo sono il mio impegno quotidiano. Fare sport a certi livelli mi è servito ad imparare al meglio come gestire il mio poco tempo libero e grazie a forza di volontà e dedizione il compito non e’ stato particolarmente difficile. Con il tempo ho imparato a conciliare entrambe le cose". Sui programmi estivi: "Per l’estate non ho ancora programmi. Tutto gira intorno agli impegni sportivi con la Nazionale pre juniores in vista del Mondiale, a cui spero di partecipare. Attualmente sono a Bassano per il primo collegiale. Se ci sara’ la possibilità non vedo l’ora di poter andare qualche giorno al mare dai miei parenti". Infine un saluto ai tifosi: "Non vedo l’ora di ricominciare e vedere il Palaverde pieno di tifosi che incitano le Pantere. La festa per lo scudetto è ancora fresca nella mia mente, è stato tutto bellissimo il palazzetto era uno spettacolo e i nostri tifosi sono sempre incredibili. Un abbraccio e …a presto!".

L'esperienza al potere

Chi ricoprirà il ruolo di prima riserva di capitan Wolosz sarà dunque Madison Bugg. La società campione d'Italia si è affidata ad un elemento di esperienza, che vivrà la seconda esperienza italiana dopo quella di Roma di due anni fa. La sua carriera prende avvio nei tornei scolastici della North Carolina, nella High School Cardinal Gibbons. Concluse le scuole superiori ha una borsa di studio per uno dei programmi pallavolistici di punta tra i college USA, la Stanford University, che gioca nella NCAA Division I: partecipa al torneo dal 2012 al 2015, raccogliendo diversi riconoscimenti individuali. Terminato il college, nella stagione 2016-17 firma il suo primo contratto professionistico in Svizzera, difendendo i colori del Neuchâtel, mentre nella stagione seguente si trasferisce in Germania, dove con il Dresda vince la Coppa di Germania. Resta nella massima divisione tedesca anche nel campionato 2018-19, vestendo questa volta la maglia del MTV Stoccarda, con il quale conquista lo Scudetto e partecipa alle coppe europee, mentre nel campionato seguente un bell’ “upgrade” per la sua carriera con la maglia del Mulhouse nel campionato francese, dove conduce la squadra alsaziana a vincere uno Scudetto e una Coppa di Francia. La brillante stagione in terra transalpina la proietta all’esordio nel campionato italiano, nella stagione 2021/22 la troviamo all’Acqua e Sapone Roma, mentre la scorsa stagione vive un’altra “prima volta” con l’esordio nel campionato polacco dove veste la maglia del Radomka. Con la nazionale Under 18 ha conquistato la medaglia d'oro al campionato nordamericano, venendo eletta miglior giocatrice della competizione.

La sua felicità è allo zenit: "Sono così emozionata! È l’occasione della mia vita, non vedo l’ora di arrivare a Conegliano e iniziare a lavorare con la squadra". Madison si appesta dunque a tornare due anni dopo nel Belpaese: "Ho avuto diverse esperienze in vari campionati europei, ma dopoo aver giocato a Roma e aver toccato con mano il livello, posso dire che il campionato italiano è senza dubbio il migliore in cui abbia mai giocato e sono davvero entusiasta di tornare. Tutte le squadre sono forti e ben preparate, giocare ogni settimana a un livello così alto è il sogno di ogni atleta e sono veramente felice di tornare". Sulla condivisione del ruolo con Wolosz: "Sono pronta al massimo! Asia è senza dubbio la mia palleggiatrice preferita da vedere giocare, quindi ovviamente sono entusiasta di conoscerla e poter lavorare con lei ogni giorno, sarà una grande opportunità di crescere per me in questa stagione. Credo che sarà un anno davvero divertente!". Non nuovo l'ambiente del PalaVerde: "Ho visto molte partite della squadra gialloblù al Palaverde e mi piace l’atmosfera calda che c’è lì dentro. Anche quando abbiamo giocato contro Conegliano nel nostro palazzetto a Roma Il PalaEur era piena di tifosi dell’Imoco! Essere circondati da tifosi che amano la pallavolo quanto i giocatori è un privilegio che non dobbiamo dare per scontato". Per lei sarà un'estate piena di impegni: "Finora ho trascorso del tempo con la mia famiglia nel North Carolina e ho visitato la famiglia del mio fidanzato a Seattle, Washington. Dobbiamo partecipare a tre matrimoni, due a Los Angeles e uno in Michigan. E alla fine di luglio tornerò a casa in North Carolina per rivedere la mia famiglia. Insomma, estate intensa con…tanti aerei!". Infine un messaggio ai supporters: "Ciao a tutti! Sono molto felice di entrare a far parte del team delle Pantere quest’anno e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme. Vi auguro di passare un’estate meravigliosa, ma poi mi raccomando ci vediamo al Palaverde!".