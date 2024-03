Conegliano, i numeri di una regular season da record

La Prosecco Doc Imoco Conegliano già da un mese circa era certa della vittoria della regular season, ma ieri a Busto Arsizio aveva una motivazione in più: quella di mantenere l'imbattibilità.

Missione compiuta, dopo qualche difficoltà iniziale, dovuta per lo più ai numerosi cambi effettuati da Daniele Santarelli nella formazione iniziale. E così, le pantere, dopo aver perso il primo set, si sono aggiudicate di gran carriera gli altri tre espugnando il palasport brianzolo per 3-1, non assaporando dunque mai l'amaro gusto della sconfitta.

Un cammino da record

Il successo pieno di Busto ha permesso alle gialloblù di terminare la regular season a 75 punti, una quota mai raggiunta nella storia del campionato italiano.

Inoltre è la sesta volta nelle ultime otto edizioni che la squadra di Santarelli chiude in testa la stagione regolare, la seconda senza subire sconfitte. In quest'ultima circostanza vennero conseguiti 24 successi su 24 tutti da tre punti ma con due partite in meno perchè il torneo era disputato a 13 squadre.

Si guarda avanti

La felice parentesi della stagione regolare deve già essere messa nel cassetto. I playoff sono già alle porte e l'avversaria sarà Roma, piazzatasi ottava pur essendo una neopromossa.

Questo il calendario dei primi due match (i quarti si giocano al meglio delle tre partite):

Gara1 mercoledì 27 alle 19.30 al Palaverde - diretta Sky Sport Arena

Gara2 domenica 31 alle 20.30 al Palazzetto di Viale Tiziano - Roma - diretta Rai Sport HD