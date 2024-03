Conegliano passa anche a Busto e chiude imbattuta la regular season

L'intento, malgrado la posizione finale di classifica fosse già definita da tempo, era quello di mantenere l'imbattibilità. Missione compiuta: il 3-1 di Busto Arsizio, giunto malgrado i molteplici cambiamenti di formazione, consente alla Prosecco Doc Imoco Conegliano di chiudere la regular season senza assaporare il gusto della sconfitta e raggiungendo la quota complessiva di 75 punti di cui soltanto 3 persi nelle partite terminate, comunque vittoriosamente, al tie break.

Ancora una volta l'ampiezza e la qualità della rosa a disposizione di Daniele Santarelli ha fatto la differenza: la UYBA Busto Arsizio ce l'ha messa tutta per rovinare la festa alle pantere (basti pensare che il primo set è stato perso da quest'ultime), ma ancora una volta non è bastato. Il tasso tecnico superiore delle campionesse d'Italia ha avuto ancora una volta la meglio e alla fine in risultato finale può spiegarsi in questi termini.

Tra le singole Alessia Gennari, che trascorrerà gli ultimi mesi in gialloblù, era determinata a lasciare il segno e ci è riuscita, aggiudicandosi l'MVP con 16 punti.

Il coach avrà dunque un'arma in più a disposizione in occasione della corsa playoff, che partirà già da mercoledì prossimo. Gara 1 dei quarti di finale si giocherà al PalaVerde alle ore 19:30 contro la sorprendente Roma, piazzatasi ottava. La serie andrà avanti al meglio delle tre partite.

La partita

Il sestetto iniziale prevede la rientrante Vittoria Piani da opposta con al palleggio Bugg, schiacciatrici Gennari e Lanier, al centro Squarcini e Lubian, libero De Gennaro.

Le bustocche appaiono pioù motivate in avvio e vanno sul 10-5 con Bracchi e Sartori. Buono però il rientro di Piani dopo due mesi ed è lei la protagonista del break che determina il riaggancio (10-10). Le padrone di casa allungano ancora con Piva (19-15), salvo poi subire il ritorno di Conegliano con Lanier (21-20). Bracchi però resta lucida e chiude il primo set sul 25-22.

Le lombarde ora ci credono e, malgrado la vena di Squarcini e Lanier, conducono 11-10. Le ospiti iniziano a spingere e con due missili di Lanier vanno sul 13-16. Muro di Frosini per il 15-16, Squarcini risponde a tono (16-20). Entrano Wolosz e Plummer e regalano il pari con il 20-25 finale.

Si rientra in campo: Sartori chiama (7-5), Lanier risponde con due aces (8-9). Dal 14 pari si passa al 14-17, che poi diventa 17-21 grazie ad una ritrovata Piani. Gennari realizza il 17-23 mentre la chiusura è affidata a Bugg (20-25).

Busto Arsizio si rende protagonista di una fiammata in avvio di quarto set (11-8), Gennari e Squarcini colmano il gap (11-11). Il muro biancorosso fa la voce grossa ed è 16-14, Piani e Gennari ristabiliscono le gerarchie (17-19). La schiacciatrice di Parma, in collaborazione con Cook, chiudono la contesa su un netto 19-25.

Il tabellino

UYBA BUSTO ARSIZIO-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 1-3

(25-22, 20-25,20-25, 19-25)

UYBA: Zannoni, Piva 8, Fields, Carletti 4, Giuliani, Bracchi 12, Frosini 9, Lualdi 8, Sartori 12, Valkova, Sobolska, Boldini 5, Fini. All. Barbolini.

Prosecco DOC Imoco: Bugg 3, Haak ne, Gennari 16, De Kruijf ne, Fahr 10, De Gennaro, Lubian 8, Plummer 1, Lanier 15, Robinson Cook 4, Wolosz 1, Piani 10, Squarcini 16, Bardaro ne. All. Santarelli

Arbitri: Mesiano e Giardini

Durata set: 28′,25′,23′,27′

Note: Errori battuta Co 16, Bu 8; Aces 7-1 ;Muri: 9-10 ; Errori attacco: 7-13

MVP: Gennari