Conegliano chiude la regular season a Busto Arsizio

La gioia per la presa di Istanbul è ancora percepibile ma ogni squadra che punta ad obbiettivi importanti deve saper guardare avanti. Per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, già certa da settimane del primato, c'è da onorare l'ultimo impegno della regular season, in programma domani pomeriggio alle 17 a Busto Arsizio.

Sarà un match assolutamente ininfluente per entrambe le squadre, anche perchè quella brianzola ha già conseguito il raggiungimento della salvezza. Largo dunque al divertimento e allo spettacolo, con le pantere che hanno però il chiaro obbiettivo di mantenere l'imbattibilità e presentarsi dunque al meglio alla corsa playoff che inizierà a partire da metà della prossima settimana.

Le campionesse d'Italia arriveranno a questo appuntamento (diretta su volleballworld.it) con l'organico al completo: Vittoria Piani è recuperata e questo non può che essere un bene nella gestione delle rotazioni quando il calendario continua a non concedere pause.

Scelta la sede del grande evento

Finalmente è stato reso noto il luogo in cui si disputerà la finalissima di Champions League con l'Allianz Vero Volley Milano il prossimo 5 maggio. L'evento pallavolistico più atteso dell'anno andrà in scena in Turchia ma non ad Istanbul, come sembrava i un primo momento: ad accendere i rifilettori sarà l'Antalya Sport Complex, situato nella città omonima, che ha visto il trionfo mondiale delle pantere di due stagioni fa. La partita inoltre farà da prova generale per la VNL, che vedrà protagonista l'Italia di Velasco, a caccia della qualificazione alle olimpiadi.

La vigilia del coach

A presentare questo match è come di consueto Daniele Santarelli: «E' l'ultima di regular season, andiamo a Busto contro una squadra che ha fatto una bella stagione e vorrà chiudere in bellezza, ma anche noi vogliamo coronare la stagione regolare con un'altra bella partita. Non dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto finora, come abbiamo fatto per tutta la stagione ora è ancor di più il momento di guardare avanti, partita dopo partita, per raggiungere i nostri obiettivi. Busto è squadra giovane ed esuberante, in casa daranno tutto per salutare i loro tifosi, noi vogliamo chiudere imbattuti ma non per il risultato in sè, ma per confermare la nostra mentalità vincente che ci servirà per il prossimo mese, un mese in cui ci giochiamo tutto tra playoff e Champions e dove dovremo assolutamente mantenere il nostro stato di forma sempre al top. Dopo una settimana in cui Piani aveva avuto qualche problema, ora ho anche la rosa al gran completo e questo sarà un aspetto importante per i tanti impegni ravvicinati che ci attendono in questo mese e per essere sempre competitivi ogni giorno in allenamento»