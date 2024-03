Conegliano saluta Gennari: giocherà negli Stati Uniti

In mezzo alla grande gioia per la finalissima di Champions League riconquistata in grande stile dopo due anni, c'è spazio per il primo addio alla Prosecco Doc Imoco Conegliano anche se non nell'immediato.

A partire dal prossimo autunno Alessia Gennari non farà più parte del roster gialloblù. Per la schiacciatrice classe 1991 originaria di Parma è alle porte l'avventura nella nuova lega professionistica americana, la prima esperienza lontano dal suolo italiano dopo aver conquistato titoli in serie. Ad annunciarlo è la stessa LOVB, capace di attrare altre giocatrici di livello.

L'addio alle pantere dunque si consumerà dopo due stagioni e sei trofei conquistati, con la seria possibilità di rimpinguare il palmares con le ultime due competizioni in ballo, ovvero lo scudetto e la stessa Champions.

Tra le sue vittorie inoltre vanno menzionate anche quelle conseguite con la nazionale, ovvero l'Europeo del 2021 e la VNL dell'anno successivo, seguita dal bronzo mondiale.