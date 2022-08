Volley A1 femminile, scatta domani il raduno per l'Imoco Volley

L'ultima difficile ma positiva stagione, condita dai tre trofei conquistati, va definitivamente in archivio. Da domani si pensa a quella che verrà: è previsto infatti il raduno della squadra al Palaverde agli ordini del vice allenatore Valerio Lionetti (al sesto anno in gialloblù) dato che coach Santarelli è impegnato con la Serbia a preparare i prossimi mondiali. Ad attendere le ragazze ci sarà anche il preparatore fisico Marco Da Lozzo, che è stato protagonista del prologo, consistente nei test fisici.

Tra poco meno di ventiquattro ore invece si partirà con le sedute sul campo, che dopo due anni saranno aperte al pubblico. Questi gli orari: mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19, sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 17 alle 19.

LE CONVOCATE - Queste le giocatrici che risponderanno all'appello: le italiane Ylenia Pericati, Roberta Carraro, Eleonora Furlan, Federica Squarcini (nuove), l’olandese Robin De Kruijf (confermata), la svedese Isabelle Haak (nuova) e l’azzurra Sarah Fahr che lavorerà a parte per la rieducazione del ginocchio operato. Ci saranno per fare numero alcune “panterine” della Cortina Express Imoco San Donà, il “serbatoio” della B1: Merit Chinenyenwa Adigwe, Dalila Marchesini, Arianna Visentin, Arianna Pagot, Clausia Talerico e Angela Coba.

Assenti, causa impegni con le nazionali, le azzurre De Gennaro, Gennari e Lubian, la canadese Gray, le statunitensi Plummer e Robinson, la capitana polacca Wolosz, oltre che al già citato Santarelli.

NON SOLO ALLENAMENTI - L'open day delle pantere non sarà solo riservato agli allenamenti. Diverse sono le iniziative collaterali in programma. Si inizia domani dalle 18.00 alle 19.00, quando al termine della prima seduta saranno disponibili per interviste, foto, video le giocatrici De Kruijf, Fahr, Squarcini, Pericati, Furlan, Carraro e lo staff tecnico con coach Lionetti, coach Barbato e il preparatore Da Lozzo.

Mercoledì alle ore 15 invece sarà la volta della presentazione ufficiale di quella che è considerata il fiore all'occhiello di questo mercato, vale a dire l'opposta svedese Isabelle Haak, 24 anni, chiamata a raccogliere la difficile eredità lasciata da Paola Egonu.

Infine la società annuncia che domenica alle 15.30 la squadra sarà in centro a Conegliano per la classica Festa delle Associazioni che quest’anno vede ben due stand a tema Prosecco DOC Imoco Volley grazie a Cuoredarena che presenterà le sue iniziative sociali e allo storico club di tifosi NPU quest’anno presente alla manifestazione.