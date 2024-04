Conegliano alla settima finale scudetto di fila. Si comincia mercoledì al PalaVerde

Dopo il successo, forse più sofferto del previsto, in semifinale ai danni della Igor Novara la Prosecco Doc Imoco Conegliano non manca l'appuntamento con la finale scudetto.

Un palcoscenico oramai abituale per le pantere, che calcheranno per la settima stagione di fila (che avrebbero potuto essere di più se la pandemia non si fosse messa di mezzo), con una rivale inedita: a contendere il tricolore sarà la Savino Del Bene Scandicci, che ha fatto letteralmente fuori dalla corsa l'Allianz Vero Volley Milano. Un po' a sorpresa viste soprattutto le modalità, ma più che meritatamente.

Di seguito alcune curiosità di questa sfida che prenderà il via mercoledì prossimo al PalaVerde di Villorba:

Precedenti

Sono 31 le sfide giocate tra le due formazioni. con 25 vittorie delle venete e 6 delle toscane. Quest'anno in regular season per le Pantere due vittorie, 3-1 fuori casa e 3-0 al Palaverde. Nei playoff due volte le due squadre si sono sfidate, ma in semifinale con entrambi i successi di Conegliano per 2-0 nel 2017 e nel 2021.

Ex

Importanti sono gli incroci in campo, due in casa Conegliano che ha in roster due ex della Savino del Bene, l'opposta svedese Isabelle Haak (in Toscana dal 2017 al 2019) e la centrale azzurra Marina Lubian (dal 2019 al 2022).

Le finali disputate dalle pantere

2013 vs Nordmeccanica Piacenza (persa 1-3)

2016 vs Nordmeccanica Piacenza (vinta 3-0)

2018 vs Igor Novara (vinta 3-1)

2019 vs Igor Novara (vinta 3-0)

2020 non disputata

2021 vs Igor Novara (vinta 2-0)

2022 vs Vero Volley Monza (vinta 3-1)

2023 vs Vero Volley Milano (vinta 3-2)

Il calendario della finale

Gara 1 - 17/4 ore 20,30 Palaverde (diretta Rai Sport HD e Sky Sport Arena)

Gara 2 - 20/4 ore 20,30 Palawanny di Firenze (diretta Rai Sport e Sky Sport Arena)

Gara 3 - 24/4 ore 17.30 Palaverde (diretta Rai Due e Sky)

Eventuale gara 4 27/4 ore 20,30 Palawanny

Eventuale gara 5 30/4 ore 17,30 Palaverde