Champions, l'Imoco Volley parte con il piede giusto: 3-0 al Vasas

La Champions League chiama, l'Imoco Volley risponde e a tono. Non c'è stata storia all'esordio delle pantere nella competizione più importante: il Vasas Budapest, squadra ungherese, nulla ha potuto contro la determinazione delle giocatrici di Daniele Santarelli sia di partire bene nella fase a gironi, dove soltanto il primo posto garantisce il passaggio ai quarti, che di riscattare il brutto ko dello scorso fine settimana contro Scandicci in campionato. Alla fine, come da pronostico, è stata una partita a senso unico, terminata nell'unico modo possibile: 3-0 (25-15, 25-16, 25-19), grazie anche all'apporto di Haak e Plummer, assenti sabato perchè influenzate e le cui assenze hanno pesato non poco sull'andamento del match contro le toscane. L'importante però era riprendere prontamente la marcia ed è esattamente ciò che è stato fatto, come si conviene ad un collettivo deciso a puntare al bersaglio grosso anche in Europa.

IL MATCH - Santarelli torna al sestetto tipo o quasi con Wolosz-Haak, De Kruijf-Squarcini, Robinson Cook-Gray, libero Ylenia Pericati.

La partenza è quella che tutti si auguravano: il servizio funziona bene (Plummer e Squarcini subito ispirate), così come la fase di contrattacco con Haak: è subito 7-1. De Kruijf, che al termine del match risulterà MVP, firma l'ulteriore allungo (14-5). Sull'altro fronte un turno al servizio di Bannister mette un po' di apprensione (17-11), ma la coppia Haak - De Kruijf rispedisce il pericolo al mittente. A chiudere sarà un'ace della campionessa olandese per un netto 25-15.

Si torna in campo dopo una breve pausa e Plummer firma subito la prima fuga (6-3). E' una sfida all'ultimo muro: Papp accorcia (10-8), Haak rimanda le magiare a distanza di sicurezza (14-9). Santarelli attinge forze fresche dalla panchina: dentro Gray per Plummer ed è 16-11. Le magiare cercano in tutti i modo di restare a contatto, poi la solita De Kruijf (protagonista di un pazzesco 100% in attacco nel parziale) indovina l'ace del 19-12. Vantaggio che viene ben gestito e concretizzato da Robinson Cook (25-16).

Qualche cambio in avvio di terzo set, ma la sostanza non cambia: l'equilibrio, seppur labile, viene ben presto rotto (10-6). De Kruijf fa scappare le pantere (13-8), Bannister mura bene e fa 16-12. Fuoco di paglia perchè Haak attacca ancora bene (18-12) e la partita scivola lentamente verso la logica fine (25-19). I primi tre punti della Champions prendono giustamente la via di Conegliano.

IL TABELLINO

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – VASAS OBUDA BUDAPEST 3-0

(25-15,25-16,25-19)

A.Carraro Imoco: Wolosz 1, Haak 19, Plummer 7, Gray 5, Squarcini 4, De Gennaro, De Kruijf 11, Robinson Cook 7, Pericati, Carraro, Furlan 2, Lubian ne, Fahr ne. All. Santarelli

Vasas: Kump, Abdulazimova 3, Skrypak 3, Bannister 12, Boyko 1, Torok 8, Juhar, Fricova 3, Vezsenyi 1, Fabian, Papp 1, Jambor, Marcz ,Eross, Reder, Szalay. All. Athanasopoulos

Arbitri: Szabo (Rom) e Jurkovic (Ser)

Spettatori: 1.850

Durata set: 22′, 29′,26′

Note: Errori battuta Co 10,Bu 9; Aces:3-4; Muri 7-4; Errori attacco:8-8.

MVP: De Kruijf