Conegliano vince anche a Roma e archivia la pratica

Il giorno di Pasqua non distrae la Prosecco Doc Imoco Conegliano che, attesa all'ennesima prova di maturità, compie la propria missione senza esitazione alcuna. L'Aeroitalia Roma contava su questa partita e su un pubblico che, malgrado le feste, ha affollato il PalaTiziano fino all'inverosimile, ma nulla ha potuto: le pantere hanno dimostrato di essere troppo più forti e motivate e hanno archiviato la pratica imponendosi per tre set a zero.

Il risultato non è mai apparso in discussione, soprattutto per merito della corazzata allenata da Daniele Santarelli, scesa in campo concentrata sin dalle prime battute ed è dunque riuscita a qualificarsi per le semifinali scudetto già alla seconda partita, come del resto era auspicabile.

E' stata una prova convincente da parte di tutta la squadra, con alcune punte come Marina Lubian, che ha conquistato l'MVP con 10 punti, di cui 4 aces e il 55% in attacco.

Wolosz e compagne potranno ora passare una Pasquetta serena e recuperare le energie visto che si tornerà in campo soltanto tra sei giorni al PalaVerde. Per la rivale ci sarà invece da attendere poichè Novara e Chieri si sfideranno mercoledì sera nella gara di spareggio.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Wolosz-Haak, Lubian-Fahr, Robinson Cook-Plummer, libero Moki De Gennaro.

Gialloblù che partono subito all'attacco con due aces di Lubian (1-4). Le capitoline rispondono con muro e battuta (protagonista principale Rivero) e pareggiano a quota 8. Dall'altra parte c'è però un roster che consente un ventaglio di soluzioni più ampio e l'8-12 è spiegabile soprattutto in questi termini. Il muro di Cook allunga ancora la forbice (11-16), così come il break Fahr - Haak (12-19). Sempre Fahr ha il compito di chiudere il primo set sul 17-25.

L'idea di trascorrere una settimana libera da impegni agonistici ingolosisce le pantere, che si fanno sentire a muro e riescono ad andare in vantaggio malgrado l'orgogliosa reazione giallorossa (6-8). Wolosz serve bene le bocche da fuoco e il divario si amplia (10-14); Plummer, Lubian e Fahr in modi diversi allungano ancora (10-16). Fahr a muro ed Haak in attacco fanno scappare Conegliano (13-21), che non sbaglia più nulla sigillando la seconda frazione sul 13-25.

Muro ancora protagonista in avvio di terzo set (Haak, 3-5), Ciarrocchi con il medesimo fondamentale pareggia (9-9). Bici fa ace ed è sorpasso (11-10); l'opposta albanese fa sperare Roma (14-10), ma Haak riprende in mano il gioco e dimezza lo svantaggio (14-12). Si gioca praticamente sul filo del rasoio prima alla prima spallata inferta da Haak (17-20). Plummer firma l'ace del 17-22, ma Roma è fermamente decisa a giocarsi le ultime carte riportandosi sul 20-22. A realizzare il punto vittoria e qualificazione è Plummer (21-25).

Il tabellino

AEROITALIA ROMA-PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3

(17-25, 14-25,21-25)

Aeroitalia: Bici 14, Rosales , Bechis, Rivero 6, Ciarrocchi 3, Ferrara ne, Rucli , Valoppi, Igiede 7, Melli 6, Schwan 1, Muzi, Madan. All. Cuccarini

Prosecco DOC Imoco: Wolosz, Haak 20, Robinson Cook 10, Lubian 10, Fahr 8, Plummer 11, De Gennaro, Gennari, Lanier ne, Squarcini ne, De Kruijf ne, Bardaro ne, Piani ne, Bugg ne. All.Santarelli

Arbitri: Papadopol e Vagni

Durata set: 23′,23′,27′

Spettatori: 3530

Note: Errori battuta Co 10, Ro 7; Aces 9-2 ; Muri: 11- 5 ; Errori attacco: 2-6

MVP: Lubian