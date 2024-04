C’è anche un po’ di Conscio in Azzurro: Veronica Quero è ormai un perno dell’Under 18

Ottimo esordio della Nazionale Femminile Under 18 nel 2nd Round CEV di qualificazione ai Campionati Europei di categoria che questa sera in Val di Fiemme ha cominciato il suo cammino con un rotondo 3-0 (25-8, 25-20, 25-10) ai danni del Kosovo. Le azzurrine guidate in panchina da Michele Fanni sono entrate subito in campo determinate mostrando fin dalle prime battute la voglia di fare bene ed evidenziato il divario tecnico tra loro e le avversarie. La formazione kosovara, almeno sulla carta, non rappresentava un'avversaria di primissimo livello, ma era importante partire con il piede giusto in questo torneo che assegnerà un posto per la rassegna continentale in programma nel mese di luglio in Grecia e Romania.

Tra le fila italiane Veronica Quero con i suoi 15 punti realizzati è stata la top scorer dell’incontro, la conferma che si tratta di una giocatrice dal futuro promettente. Originaria di Conscio, la frazione più popolosa del comune di Casale sul Sile, il prossimo 11 maggio compirà 17 anni. Veronica in questa stagione è uno dei punti di riferimento del roster del Vega Fusion Venezia che sta partecipando al campionato di Serie B2. Con la maglia della Nazionale, infatti, la 16enne trevigiana ha già conquistato una preziosa medaglia d’oro nel corso degli Europei Under 17, un successo che risale allo scorso luglio e che la stessa Quero vorrebbe fosse il primo di tanti altri.

La sua convocazione che poi ha fruttato una vittoria così prestigiosa l’ha anche colta di sorpresa, visto che si sarebbe aspettata un’estate molto diversa. Sembrava persino destinata alla panchina ma coach D’Aniello ha creduto in lei ed è stato ben ripagato visto che nella finale per l’oro contro la Turchia, la giovane centrale ha assicurato 7 punti. Lo scorso gennaio ha perso in finale sempre con l’Under 18 nel Torneo Wevza, manifestazione che avrebbe garantito la qualificazione agli Europei, ora c’è questa nuova chance che lei e le compagne non vogliono farsi sfuggire per nulla al mondo.