Azimut Giorgione, il pubblico del Palazzetto di Castelfranco Veneto sta facendo la differenza

Ogni partita dell’Azimut Giorgione, capolista indiscussa del girone B della Serie B1, è una sorpresa. Ogni match una certezza. Le ragazze hanno conquistato la quindicesima vittoria in sedici incontri in un Palazzetto gremito di persone venute a sostenerle. Ed è proprio il pubblico di Castelfranco Veneto che sta facendo la differenza in questa splendida stagione.

Domenica, in occasione del match vittorioso contro l’Arena Volley Team, erano migliaia le persone accorse a tifare queste ragazze che vogliono regalare un sogno al momento impronunciabile per ovvi motivi scaramantici. Una cornice così merita di sicuro palcoscenici ancora più ambiziosi e di sicuro fornirà altre importanti dimostrazioni di affetto nei prossimi quattro match interni dell’Azimut che concluderanno la regular season. Immaginare già ora il Palazzetto in occasione dei più che probabili play-off promozione è emozionante.

A testimonianza di quanto la squadra avverta il tifo dei suoi sostenitori ci sono le parole di coach Carotta al termine dell’ultima gara: “Abbiamo giocato di fronte ad un bellissimo pubblico! È stata una gara in cui ha fatto la differenza soprattutto la battuta che avevo chiesto di forzare per eludere il loro centrale. Brave tutte, anche le giovani che ho potuto inserire senza che il livello di gioco ne risentisse”.