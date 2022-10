Volley A1 femminile, l'Imoco Volley si prepara alla prima uscita stagionale

Ancora una settimana di pazienza e i tifosi della Prosecco Doc Imoco Volley campionessa d'Italia uscente potranno vedere dal vivo le proprie beniamine. Non si sa ancora con certezza quali delle atlete saranno a disposizione dei vari allenatori per via dei campionati mondiali ancora in fase di svolgimento in Polonia e Olanda, ma non mancheranno di certo alcuni elementi di spicco.

Il 14 ed il 15 ottobre la Zoppas Arena aprirà le porte per il Trofeo Città di Conegliano, che vedrà protagonista, oltre alle pantere padrone di casa, la Vero Volley Monza, finalista degli ultimi playoff, il Volley Bergamo e le francesi del Paris Saint Cluod, chiamate a dare quel tocco di internazionalità alla manifestazione.

Tornando alle singole atlete ci si attende una parata di ex gialloblù: Monza schiererà sicuramente Raphaela Folie, mentre a Bergamo ci sarà un esercito, composto da Giulia Gennari, Bozana Butigan, Giorgia Frosini ed Emma Cagnin.

Questo il programma completo:

Venerdì 14 OTTOBRE

Ore 18:00 VOLLEY BERGAMO vs VERO VOLLEY MONZA

Ore 21:00 PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO vs PARIS SAINT CLOUD

Sabato 15 OTTOBRE

Ore 16:00 FINALE 3°-4° POSTO

Ore 19:00 FINALE 1°-2° POSTO

I PREZZI E LE MODALITA' DI ACQUISTO

ABBONAMENTO DUE GIORNATE:

Parterre: 30 € intero, 5 € ridotto (3-12 anni)

Primo anello: 15 € intero; 3 € ridotto (3-12 anni)

* più prevendita e commissioni di servizio

BIGLIETTO GIORNALIERO:

Parterre: 20 € intero, 3 € ridotto (3-12 anni)

Primo anello: 10 € intero; 2 € ridotto (3-12 anni)

* più prevendita e commissioni di servizio

Ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 3 anni senza posto a sedere.

I tagliandi saranno acquistabili con le seguenti modalità:

Online sul circuito www.vivaticket.com

Nei punti vendita Vivaticket (cerca quello più vicino a te: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv) – a Conegliano: JUNGLE RECORDS – INFO POINT CENTRO COMMERCIALE CONE’; a Treviso: TABACCHERIA GRANZIERA)

Il giorno della partita, a partire da 90 minuti prima dell’inizio della prima gara, presso le casse esterna della Zoppas Arena, previa disponibilità.

Per acquistare il biglietto sarà necessario indicare nome, cognome e contatto telefonico. Si consiglia, ove possibile, di acquistare il titolo di accesso tramite le piattaforme online per velocizzare le procedure di acquisto.