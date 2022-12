Pallavolo femminile, l'Imoco Volley pronta a rituffarsi in Champions

Una grande squadra deve essere brava a lasciarsi alle spalle tutti i momenti, sia quelli negativi ma anche quelli indimenticabili. Soprattutto quando il calendario non condece pause. E sarà proprio la stanchezza la prima avversaria della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, che reduce dal trionfo mondiale in Turchia ha subito voltato pagina: domani si gioca a Mulhouse, in Francia, per la seconda giornata del gruppo A e i punti in palio saranno ovviamente molto pesanti in prospettiva qualificazione.

L'operazione Champions è scattata questa mattina, con le pantere che hanno raggiunto in treno Basilea per poi spostarsi in pullman in direzione della città transalpina, situata per la precisione in Alsazia.

Tutte le giocatrici, ad eccezione di Sarah Fahr, che sta ultimando il percorso di recupero dopo l'infortunio della scorsa stagione. Proprio l'ampiezza della rosa sarà l'arma in più affinchè la squadra gialloblù risenta il meno possibile delle ultime fatiche e porti a casa una vittoria che sarebbe di grande importanza per i motivi in precedenza citati.

Alla vigilia coach Daniele Santarelli si esprime così: "Siamo tutti molto stanchi dopo Antalya, ma partiamo per Mulhouse con l’adrenalina della nostra grande vittoria in Turchia che ci ha ripagato di tanto lavoro. Dobbiamo riuscire a recuperare le energie fisiche e mentali perchè ci aspetta una partita difficile sul campo francese, cercheremo di dare il massimo per continuare bene il nostro cammino anche in Champions League. Vedremo dopo il viaggio di oggi le condizioni fisiche della squadra e in base a questo decideremo la formazione da far scendere in campo, il tempo di recupero è stato praticamente inesistente, ma abbiamo tante giocatrici di alto livello da ruotare, questa squadra ha dimostrato di avere grandi risorse e anche domani saremo pronte a fare il nostro contro una squadra".