Playoff, per Conegliano c'è l'ennesimo atto di una sfida infinita

E grande classica sia. La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha seguito ieri sera in poltrona, avendo già fatto ampiamente fatto il propripo dovere nella domenica di Pasqua, l'ultima sfida dei quarti che ha visto affrontarsi Novara e Chieri, che avendo conseguito una vittoria per parte (entrambe in trasferta, fatto assai curioso) hanno trascinato la serie a gara tre.

A vincere è stata la squadra di Lorenzo Bernardi, che dapprima ha tremato, perdendo il primo set per 22-25, per poi avere la meglio al termine di un match comunque combattuto, negli altri tre (25-21, 25-22, 25-23). La trascinatrice di questo spareggio è stata Marina Markova, che dopo il passo falso della prima partita, che le è costata la sostituzione, si è letteralmente preso la scena venendo eletta MVP delle due successive. Ieri sera in particolare ha messo a segno la bellezza di 25 punti, la stragrande dei quali decisivi.

Esattamente un anno fa dunque, nel penultimo atto della corsa scudetto, le pantere affronteranno la formazione di Lorenzo Bernardi in quella che può definirsi come una sfida infinita. Negli ultimi anni queste due squadre si sono giocate scudetti, coppe Italia e anche Champions League. Questa volta in palio ci sarà "soltanto" una finale scudetto, ma non sarà sicuramente meno sentita rispetto alle altre occasioni.

Si comincia domenica prossima al PalaVerde: Wolosz punteranno a chiudere in due tornate il discorso sia per mantenere l'imbattibità che per recuperare energie. Il che non fa assolutamente male.

La visita alla Premier

Per l'Imoco arriva anche il tempo degli onori. Questa mattina una delegazione del club (foto sottostante di Filippo Rubin per Lega Volley Femminile) è stata ricevuta a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni insieme alle altre squadre vincitrici delle competizioni europee, ovvero la Igor Novara, che ha alzato la Challenge Cup, la Reale Mutua Fenera Chieri, che ha messo in bacheca la Coppa Cev, e l'Allianz Vero Volley Milano, che proprio alle pantere contenderanno la conquista della Champions League nello scontro tutto italiano del 5 maggio ad Antalya.

Lo scopo era quello di celebrare il settimo triplete della storia in Europa delle squadre della Serie A femminile. Presenti anche il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi e il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris.