Per il Team Conegliano si avvicina l’esordio in casa: alla scoperta del prossimo avversario

Ancora tre giorni e ilesordirà in casa nel campionato di. Il debutto dello scorso weekend non è andato come si era pensato: la sconfitta per 3-1 contro Imoco non ha però lasciato il segno, visto che c’è la consapevolezza di quanto di buono fatto e il sostegno del pubblico amico potrà fare la differenza

A Conegliano arriverà una formazione rinfrancata dalla prima giornata in cui ha conquistato subito tre punti: si tratta della Nardi Volta, compagine da rispettare dopo aver regolato con un secco 3-0 l’Isuzu Cerea. Vale la pena soffermarsi sul team mantovano in vista dell’appuntamento in programma fra 72 ore. I parziali inflitti ai danni di Cerea fanno ben capire quanto le ragazze di coach Breviglieri siano state concentrate in ogni momento della partita: 25-20, 25-16, 25-19. Nonostante l’impegno e la volontà mostrata dalle avversarie veronesi, non c’è stato nulla da fare, un errore che il Team Conegliano non dovrà commettere, vale a dire arrendersi alla prima difficoltà.

C’è soltanto un match a cui fare riferimento per capire come potrebbe andare il prossimo: Nardi Volta non ha rubato nulla e ha dimostrato di avere qualcosa in più, mentre Conegliano è apparsa sottotono. Il tempo per recuperare c’è di sicuro e il supporto dei tifosi sarà senza dubbio fondamentale per smuovere la classifica. Tra l’altro, è di queste ultime ore un’interessante novità che riguarda le gialloblu, il canale YouTube che permetterà di seguire ogni gara delle ragazze trevigiane in diretta.