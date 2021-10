Team Conegliano: non è l’esordio sperato, ma la squadra c’è

Il risultato non è quello sognato, ma ilpuò comunque guardare con fiducia alle prossime settimane. Ieri c’è stato l’esordio della formazione trevigiana nel campionato di Serie B1, un derby molto atteso contro l’. Il debutto della squadra gialloblu è stato sottotono, nonostante un inizio di match promettente.

Il primo set conquistato con un perentorio 25-14 lasciava presagire ben altra serata, anche se poi l’Imoco, compagine giovanissima ma non certo inesperta, ha preso coraggio, in particolare nel secondo ed agguerrito parziale. Le padrone di casa se lo sono aggiudicate ai vantaggi, un 26-24 che, a mente fredda, sembra poi aver tagliato le gambe al Team Conegliano. Il 23-25 del terzo set, poi, è stato l’ulteriore conferma di una partita sfortunata, mentre il quarto set (25-8 per Imoco) deve essere archiviato in fretta.

Al termine dell’incontro, Francesca Volpin si è detta comunque ottimista: “Il risultato è un vero peccato, stiamo lavorando bene in palestra e credo che quello di stasera sia soltanto un incidente di percorso. La squadra c’è, continuate a sostenerci e vi regaleremo tante soddisfazioni”. Questo il tabellino del match:

Imoco San Donà-Team Conegliano Volley 3-1 (14-25, 26-24, 25-23, 25-8)