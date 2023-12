X motors Team in campo, fino all'ultimo metro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Per tanti il recente fine settimana ha definitivamente chiuso in soffitta la stagione sportiva 2023 ma questo non è il caso di Xmotors Team. Il sodalizio di Maser, sempre in collaborazione con la patavina La Superba, è pronto a mettere in campo altri tre portacolori, due dei quali nuovi innesti, per un'ultima doppia trasferta. Sarà un binomio a prendere il via della seconda edizione del Bettega Tribute, noto anche come Adriatic Champions Race, che accenderà il rombo dei motori nel cuore di Jesolo. Reduce dal successo della passata edizione la kermesse veneziana si svolgerà nel giorni 15, 16 e 17 Dicembre, riportando alla mente i fasti della mai dimenticata Area 48 di Bologna. Dopo aver fatto man bassa di successi in quarta zona Giampaolo Bizzotto tornerà a competere nella classe regina del rallysmo nazionale, scendendo nell'arena con una Skoda Fabia Rally2 messa a disposizione da Motor Team, pronto a calarsi un contesto a lui del tutto inedito. “Biglietto staccato in versione last minute per Jesolo” – racconta Bizzotto – “e per questo devo ringraziare Xmotors Team, La Superba, Motor Team ed in particolare Fabrizio e Lucio Ferrari per la fiducia. Non so esattamente cosa aspettarmi da questo evento, sarà la mia prima volta in uno scontro diretto e senza navigatore. Di certo le emozioni saranno tante, ricordandomi quando si andava a vedere il Memorial Bettega a Bologna. Grazie a tutti i partners coinvolti.” A far compagnia alla rodata punta da Tombolo arriverà un nuovo innesto da peso massimo, Alessandro Battaglin, che darà filo da torcere con la sua Hyundai i20 R5 curata da PR2 Sport. Il rosso da Marostica, storico portabandiera di Rally Team, tornerà a scontrarsi in un testa a testa, rievocando un Memorial Bettega che, in quel Bologna, lo ha visto spesso salire sul gradino più alto del podio, l'ultima nel Trofeo Italia WRC del 2011 su Citroen Xsara WRC. “Sarà bello tornare a confrontarsi nelle sfide ad eliminazione diretta” – racconta Battaglin – “perchè è innegabile che la mente ed il cuore torneranno indietro nel tempo, di un bel po' di anni. Ho vinto tante volte il Memorial Bettega a Bologna ma le due che ricordo con maggiore affetto sono quelle ottenute con la Citroen Xsara WRC e con la Toyota Corolla WRC. Siamo felici di essere presenti a questa manifestazione e cercheremo di fare del nostro meglio, anche per ringraziare la fiducia data da Xmotors Team, senza mai dimenticare Rally Team.” Per non farsi mancare nulla la compagine trevigiana si prepara a schierare un altro nuovo acquisto, Diego Valente, che si presenterà ai nastri di partenza del Rally Show Quadruvium. Cinquantacinque chilometri di speciale che calcheranno i vecchi selciati romani che attraversano il cuore del territorio istriano, avendo in Karojba il fulcro della manifestazione. Ad attendere sul campo il pilota di Pordenone, in arte “Zeta”, ci sarà una Suzuki Baleno a trazione integrale messa a disposizione da Miran Jazon, da condividere con Mauro Pierasco. “Non abbiamo velleità di alta classifica” – racconta Valente – “perchè per noi sarà tutto nuovo. Una vettura mai usata prima ed un percorso del tutto sconosciuto. Dai filmati dello scorso anno abbiamo capito che si tratterà di strade veloci, caratterizzate da un fondo sterrato molto duro. L'obiettivo è quello di fare dei bei traversi, tornando a correre sulla terra dopo quasi vent'anni. Il mio navigatore Mauro, mio caro amico, sarà alla sua prima esperienza su un sedile di destra. Un particolare ringraziamento lo voglio fare a Matteo Darin, ad Xmotors Team e a La Superba. Sarà una trasferta decisamente particolare per me perchè mio padre è nato a Capo d'Istria.”