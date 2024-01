Malore in pronto soccorso, addio Aldo Tomasella: Garrincha di San Vendemiano

Calcio trevigiano in lutto per la scomparsa di Aldo Tomasella, soprannominato il "Garrincha" di San Vendemiano. Un malore fulminante lo ha stroncato a 76 anni mentre si trovava al pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", da alcuni giorni Tomasella lamentava dei dolori alla schiena. Accompagnato lunedì 22 gennaio in pronto soccorso dal fratello, ha avuto un arresto cardiaco mentre i medici lo stavano visitando facendogli le analisi del sangue. Inutili i tentativi di rianimarlo. Noto imprenditore, oltre che ex calciatore e dirigente, Tomasella non aveva mai avuto problemi cardiaci. Sono stati gli stessi medici che l'hanno visitato a richiedere l'autopsia, che sarà svolta nei prossimi giorni. Originario di San Fior, Tomasella era tra i fondatori del calcio San Vendemiano: le sue doti di giocatore gli erano valse il paragone con la leggendaria ala destra del Brasile di Pelè, Garrincha per l'appunto. Il calcio per lui era una seconda famiglia, sempre presente a iniziative e incontri amichevoli con l'associazione arbitri di Conegliano e il Club Marussici Istria Croazia. Lasciati i campi da gioco, con i fratelli Luigi e Mariano nel 1972 aveva fondato la Cmt, azienda metalmeccanica di riferimento nel settore. In molti ricordano Tomasella anche per il suo impegno nel volontariato, inseme agli Alpini aveva realizzato i giochi dell'asilo di Rossosch in Russia, oltre ad aver anche alla valorizzazione di Villa Liccer, storica dimora di Castello Roganzuolo. Lo scorso maggio aveva ricevuto il titolo di "Maestro d'Opera e d'Esperienza" da Confartigianato imprese Marca Trevigiana. Oltre ai due fratelli, lascia i nipoti Alberto, Marco, Vittorio, Maria Cristina, Stefania e Massimo e altri parenti. La data del funerale verrà fissata dopo l'esito dell'autopsia.