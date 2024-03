Male incurabile, architetto e padre di due figli muore a 55 anni

La frazione di Zerman a Mogliano Veneto piange in queste ore la scomparsa di Andrea Zardetto, architetto e padre di famiglia mancato all'affetto dei suoi domenica scorsa, 17 marzo, all'età di 55 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Zardetto lottava da due anni contro un tumore rivelatosi fatale. A piangerlo oggi ci sono la moglie Michela e i due figli Leonardo e Ludovico, oltre alla sorella Patrizia e al fratello Massimo consigliere comunale a Mogliano. Come lui anche il sindaco Davide Bortolato era originario di Zerman e architetto. Zardetto viene ricordato oggi come un padre di famiglia esemplare, oltre che un professionista sempre attivo e disponibile. L'ultimo saluto al 55enne sarà celebrato domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Zerman.