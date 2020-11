Liceo Canova, il professor Antonio Silvio Calò positivo al Covid

Antonio Silvio Calò è positivo al Coronavirus. Il professore di storia e filosofia del liceo Canova di Treviso è attualmente in isolamento domiciliare con febbre e sintomi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", ad annunciare la notizia è stato proprio il docente trevigiano con queste parole: «Sono anch'io tra i tanti che si son presi il Covid. Un virus infido. Speriamo bene». Calò è Ufficiale al merito della Repubblica Italiana e, nel 2018, era stato nominato "Cittadino europeo dell'anno" per il suo impegno a favore dell'integrazione. Calò è noto per aver accolto e cresciuto in casa sei giovani migranti, dando loro la possibilità di integrarsi e raggiungere la propria indipendenza.