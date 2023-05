Addio ad Antonio Meneghetti, ex presidente del Rotary Club Treviso

Si è spento alla Casa dei Gelsi, struttura per cui aveva realizzato l'impianto elettrico, Antonio Meneghetti perito industriale ed ex presidente del Rotary Club di Treviso. Aveva 84 anni ma da tempo lottava contro una leucemia rivelatasi incurabile. Venerdì 5 maggio è mancato all'affetto dei suoi cari.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Meneghetti era molto conosciuto non solo per il suo lavoro, svolto fino a pochi anni fa nello studio di Mogliano Veneto, ma anche per le sue grandi passioni come la montagna, la scrittura e la fotografia naturalistica. Tra il 2004 e il 2005 era stato presidente del Rotary Club Treviso di cui è stato segretario e socio onorario. Sua l'idea del progetto di illuminazione delle Mura inaugurato nel 2000. Negli ultimi mesi di vita, sui social, aveva raccontato l'evolversi della malattia che l'aveva colpito, affrontandola sempre con grande dignità. A piangerlo oggi i figli Carlo ed Enrico con le rispettive compagne e i nipoti Francesco, Greta, Emma e Vittoria. Il funerale sarà celebrato giovedì 11 maggio, alle ore 15,45, nella chiesa di Santa Maria del Rovere.