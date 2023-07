Area ex Nigi, il sindaco di Casier: «Bisogna superare le polemiche»

Anche il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, è intervenuto sulla riqualificazione dell’area ex Nigi, sottolineando in particolare la valenza del progetto di realizzazione del nuovo centro operativo del Corpo Intercomunale di polizia locale insieme a Mogliano Veneto e Preganziol. Nei giorni scorsi era arrivata la bocciatura al progetto di recupero (che prevede anche la realizzazione di un supermercato Visotto) da parte del sindaco di Preganziol, Paolo Galeano.

«È una cosa positiva quando si va a beneficiare di aree dismesse e a recuperare immobili esistenti, riqualificandoli e attuando nuove strutture e servizi a favore della Comunità - commenta Carraretto -. Sebbene ci siano punti di vista differenti, invito i colleghi sindaci a superare le polemiche e a continuare a lavorare per il bene dei nostri territori e dei nostri cittadini, come fatto fino ad ora con la Polizia Locale, grazie anche al grande lavoro del Comandante e di tutti gli Agenti dei tre enti. Sono dell’idea che questo tipo di esperienze possano stimolare la politica ad evolvere in un’ottica di rete, per unire le forze, ottimizzare i servizi a favore della cittadinanza e potenziare la sinergia tra amministrazioni» conclude.