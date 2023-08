Scoppia la condotta dell'acquedotto: «Al lavoro per riparare il guasto entro il weekend»

Nelle prime ore della mattina di Ferragosto la condotta dell'acquedotto è scoppiata in Via Palladio ad Asolo provocando il cedimento del manto stradale e della vicina pista ciclabile. Il Consorzio di Bonifica Piave ha chiuso l’impianto deviando l'acqua per garantire in qualche modo il servizio mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza della strada.

L'area interessata è la parte alta dei comuni tra Maser e Asolo. Il Presidente, Amedeo Gerolimetto, interpellato dichiara: «Stiamo facendo tutte le indagini del caso mentre sono in corso accertamenti disposti dalle autorità competenti dal momento che le rotture hanno iniziato ad accadere dopo la realizzazione della pista ciclabile. I nostri tecnici, da martedì, stanno facendo tutto il possibile per cercare di ripristinare il servizio irriguo per il fine settimana».