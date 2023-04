Mercoledì notte chiuso il ramo di allacciamento tra A27 e A57 Tangenziale di Mestre

Per lavori di competenza CAV Concessioni Autostradali Venete, dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 6:00 di giovedì 13 aprile, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A57 Tangenziale di Mestre, per chi proviene da Belluno ed è diretto a Venezia. In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Ramo D25 Raccordo Marco Polo verso Aeroporto, uscire allo svincolo di Dese, percorrere la rotonda e rientrare sul ramo D25 Raccordo Marco Polo in direzione A57 Venezia.