Covid, l'Ulss 2 cerca infermieri da assumere anche tra quelli in pensione

L’Ulss 2 cerca infermieri, anche in pensione, disponibili a prestare attività assistenziale con incarico libero professionale per le necessità connesse all’emergenza Covid-19. Per il reperimento del personale è stato pubblicato giovedì 5 novembre, sul sito dell'azienda, un avviso per la formazione di un elenco di idonei che potranno essere chiamati e assunti nei prossimi giorni. Per la partecipazione all’avviso è necessaria l’iscrizione online. Tutte le informazioni sono disponibili all'interno del bando che si può consultare al seguente link.