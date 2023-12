Acquasalsa, torna la bigolata benefica per la Vigilia di Natale

Quando un obiettivo è condiviso il bene si moltiplica, ed è ancor più sentito se accompagnato da un momento conviviale, immersi nello spirito natalizio. È quel che accadrà all’Acquasalsa, locale affacciato sull’Isola della Pescheria a Treviso, in occasione della “bigolata della Vigilia” il 24 dicembre a mezzogiorno.

Come tradizione, ogni piatto servito rappresenterà un gesto d’altruismo: il ricavato dal contributo volontario sarà infatti devoluto interamente alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) di Treviso, associazione che opera sull’intero territorio provinciale con l’obiettivo di ridurre l'incidenza dei tumori e migliorare la qualità della vita dei malati. Poiché di tradizione si parla, anche il protagonista del pranzo, il piatto di bigoli in salsa, rimane un caposaldo. Gustosissima specialità della cucina trevigiana e veneziana, è la protagonista della Vigilia, quando la religione Cattolica suggerisce di mangiare “di magro”.

Il commento

«Dopo oltre dieci anni la bigolata della Vigilia è diventata per noi un rito irrinunciabile - spiega Paolo Lai -. L’iniziativa viene accolta sempre con grande affetto dai cittadini, che partecipano numerosi: l’anno scorso, abbiamo servito ben 500 piatti, numero che rappresenta per noi un record. Un risultato che sottolinea la generosità dei trevigiani e che ci sprona ogni anno a lavorare per aiutare il prossimo in modo concreto».