Covid, 633 nuovi positivi e altri nove morti in provincia di Treviso

«Nelle ultime 24 ore, in Veneto, sono stati effettuati 16.810 tamponi molecolari e 35.831 tamponi rapidi, per un totale complessivo di 52.641 test. Sono state riscontrate 3.320 nuove positività. La percentuale di tamponi positivi rispetto al totale dei tamponi effettuati sulla popolazione esposta al contagio è quindi pari al 6,30%».

A dirlo è una nota stampa della Regione Veneto in seguito alle dichiarazioni rilasciate sull’andamento del Covid dal direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute. Il doppio report di Azienda Zero per la giornata di martedì 15 dicembre indica 93.156 attualmente positive. Superati i 5mila morti in Veneto dall'inizio dell'emergenza (sono 5036 per la precisione). Migliora ancora la situazione nelle terapie intensive dove dai 349 ricoveri di lunedì si è passati a quota 346 (tre in meno di ieri). In area non critica salgono a 2714 i ricoverati a livello regionale, 83 in più rispetto a ieri.

In provincia di Treviso sono 633 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore (369 nel bollettino di martedì mattina, altri 264 nel report di stasera). I casi attualmente positivi a Treviso e provincia restano stabili rispetto a ieri sono 16.229 rispetto ai 16.224 di 24 ore fa. I decessi totali salgono a 727, nove in più nelle ultime 24 ore. Sei di questi sono avvenuti in ospedale tra ieri e oggi, gli altri tre sono decessi extra-ospedalieri secondo quanto riferito dall'Ulss 2. L'età dei deceduti è compresa tra i 50 e i 96 anni. Tre nuovi ricoveri nelle terapie intensive per un totale di 42 pazienti: 24 pazienti a Treviso, 8 a Vittorio Veneto, 4 a Montebelluna, 4 a Conegliano, 1 a Oderzo e 1 a Castelfranco Veneto. In area non critica: 106 persone ricoverate al Ca' Foncello, 93 a Montebelluna, 127 a Vittorio Veneto, 50 al San Camillo, 41 a Oderzo, 19 a Conegliano, 12 a Motta di Livenza e 2 a Castelfranco Veneto. Dati a cui vanno sommati i ricoveri negli ospedali di comunità dove ci sono 29 pazienti a Treviso e 18 a Vittorio Veneto.