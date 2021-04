Covid, otto morti e 146 nuovi positivi nella Marca

Mercoledì 21 aprile bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica un'importante aumento dei guariti che hanno superato quota 72mila. 34 ricoverati in Rianimazione

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid nella Marca sono 146: 121 casi registrati nel bollettino di mercoledì mattina, 21 aprile, altri 25 in quello di oggi pomeriggio. Otto i nuovi decessi rispetto a ieri per un totale, da inizio pandemia, di 1.754 morti nella Marca, mentre i gauriti continuano ad aumentare e sono 72.163.

I casi attualmente positivi in isolamento sono 2.646, di nuovo in calo rispetto ai 2.725 di ieri (unico giorno che aveva registrato un aumento). I ricoverati nelle terapie intensive della Marca sono 34 (uno in più rispetto a ieri): 19 a Treviso, 6 a Montebelluna, 5 a Vittorio Veneto e 4 a Conegliano. In area non critica numeri in miglioramento con: 62 ricoverati a Montebelluna 33 a Vittorio Veneto, 37 al Ca' Foncello, 6 al San Camillo e 2 a Motta di Livenza. Numeri a cui vanno aggiunti i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (13 pazienti) e Vittorio Veneto (7).