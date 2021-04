Covid, 163 nuovi positivi e un decesso nella Marca

Martedì 27 aprile il bollettino di Azienda Zero per la provincia di Treviso indica un lieve aumento nel numero di ricoverati negli ospedali ma anche un costante incremento dei guariti

Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al Covid nella Marca sono 163: 146 casi registrati nel bollettino di martedì mattina, 27 aprile, altri 17 in quello di oggi pomeriggio. Un solo nuovo decesso per un totale, da inizio pandemia, di 1.772 morti nella Marca, mentre i gauriti continuano ad aumentare e sono 73.139.

I casi attualmente positivi in isolamento sono 2.509, ancora in calo rispetto ai 2.561 di ieri. I ricoverati nelle terapie intensive della Marca sono 30 (uno in più rispetto a lunedì): 16 a Treviso, 6 a Montebelluna, 5 a Vittorio Veneto e 3 a Conegliano. In area non critica numeri in lieve aumento con: 43 ricoverati a Montebelluna 40 a Vittorio Veneto e 48 al Ca' Foncello. Dati a cui vanno aggiunti i ricoverati negli ospedali di comunità a Treviso (16 pazienti) e Vittorio Veneto (3).