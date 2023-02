Carnevale, Calmaggiore e Piazza dei Signori isole pedonali nel weekend

Piazza dei Signori, Calmaggiore e vie limitrofe diventeranno una grande isola pedonale nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 febbraio. Dalle 14.30 e dalle 18 non sarà più possibile accedere a via XX Settembre e Calmaggiore per autobus e auto.

Nel prossimo weekend sono attese infatti migliaia di persone tra famiglie, turisti e visitatori. La chiusura del Calmaggiore permetterà così di assistere in tutta tranquillità agli spettacoli in programma del Carnevale Trevigiano. Potranno comunque accedere residenti e persone con disabilità. Inoltre, martedì 21 febbraio, in occasione della sfilata dei carri allegorici, verranno apportate alcune modifiche alla viabilità. Non si potrà parcheggiare dalle ore 11 del 21 febbraio fino alle ore 12 del 22 febbraio su viale Burchiellati, viale Frà Giocondo e viale D’Alviano. Il divieto di sosta con rimozione coatta è previsto dalle ore 11 alle ore 18 del 21 febbraio su viale F.lli Cairoli (esterno mura tratto tra San Tomaso e varco Manzoni), viale III Armata, Borgo Cavalli, piazza Matteotti, Borgo Mazzini, piazzale Burchiellati, via Mura San Teonisto, Borgo Cavour, via Caccianiga, via Canova, viale C. Battisti, via Fabio Filzi, (tratto tra via Cesare Battisti e via San Nicolò), via Achille Papa, via San Nicolo (stalli tra via Filzi e via Battisti); dalle ore 7 alle ore 20 su piazza Duomo (intera area) per l’allestimento del palco e su via Castello d’Amore, nell’area park di fronte al centro anziani (intera area), quest’ultima zona di ammassamento dei carri. Il divieto di circolazione riguarderà - dalle ore 13 e fino a cessate esigenze - Borgo Cavalli, piazza Matteotti, Borgo Mazzini, piazzale e viale Burchiellati, viale Frà Giocondo, viale D’Alviano, Borgo Cavour, via Canova, piazza Duomo, viale C. Battisti e tutte le vie afferenti al percorso della sfilata.