San Zeno, al via i lavori per la sostituzione di fogne e acquedotto

Nuovi cantieri Ats nel quartiere di San Zeno a Treviso. È in corso in questi giorni la sostituzione di 230 metri di rete dell'acquedotto e di 300 metri di fognatura nera in vicolo San Zeno B, via Saccardo e via Rizzi.

I lavori

Per quanto riguarda l’acquedotto, il piano prevede la sostituzione dell’attuale condotta idrica, oramai datata, con una nuova tubazione per circa 80 metri in via Rizzi, mentre in vicolo San Zeno B verrà posata una linea per 150 metri di lunghezza. In programma, inoltre, il rifacimento dei nodi idraulici di collegamento con le condotte esistenti nonché di tutti gli allacciamenti prospicienti il tratto di strada interessata dai lavori, oltre all’installazione dei pozzetti utenza per l’alloggiamento dei contatori al limite delle proprietà private, così come prevede il regolamento Ats. Dal punto di vista fognario, contestualmente agli interventi per la rete idropotabile, il cantiere vedrà la posa di una nuova tubazione per i reflui in vicolo San Zeno B per circa 145 metri, mentre in via Saccardo e via Rizzi la nuova linea per le acque nere avrà una lunghezza di 150 metri, con pozzetti d’utenza a servizio dei fabbricati esistenti per l’allacciamento alla rete fognaria comunale. L’investimento ammonta a 100mila euro. Al termine dei lavori, potranno allacciarsi alla rete circa 100 residenti. In settimana, infine, verrà rimossa la fontana di piazza Sant’Andrea per consentire i lavori di restauro e messa in sicurezza della stessa. Con l’occasione, verrà rimesso a nuovo un pozzo di Ats che si trova in prossimità della fontana e che contribuisce al rifornimento idrico della città.

I commenti

«Ats sta investendo molto per il miglioramento del servizio idrico integrato nel capoluogo - spiega l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian -. San Zeno, in particolare è un’area densamente popolata e che necessita da tempo di adeguati interventi di miglioramento della rete idrica e fognaria. Il primo obiettivo è ridurre la dispersione delle tubature. A Treviso città siamo al 20%. Si tratta di un buon risultato, frutto di un grande lavoro svolto negli anni, ma c’è ancora molto da fare».

«La realizzazione contestuale delle opere di fognatura e acquedotto consentirà di limitare notevolmente i disagi per i residenti che, in questo modo, non dovranno subire la presenza di un doppio cantiere - conclude l’assessore ai Lavori pubblici, Sandro Zampese -. Non dimentichiamo l’importanza civica e ambientale di permettere a quanti più cittadini possibili di allacciarsi alla rete pubblica fognaria. Ringraziamo Ats per la collaborazione e l’impegno nell’ammodernamento delle infrastrutture idriche nei quartieri del capoluogo».