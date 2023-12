Capodanno a Montebelluna, vietati botti e alcolici: «Multe fino a 500 euro»

Il sindaco del Comune di Montebelluna, Adalberto Bordin, ha firmato due ordinanze con limitazioni in vista della festività di Capodanno allo scopo di garantire un livello di sicurezza adeguato. Si tratta di due ordinanze finalizzate a un obiettivo comune: quello di limitare le situazioni che possono arrecare disturbo o pericolo per l’incolumità di persone e cose in un contesto come quello delle Festività di Capodanno in cui giustamente le persone escono per festeggiare e trascorrere dei momenti di spensieratezza assieme che non possono né devono essere messi a rischio da comportamenti inadeguato.

Le ordinanze

Il primo provvedimento limita l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici nella serata del 31 dicembre quando è in programma la “Festa di Capodanno 2023-2024” nella nuova area pedonalizzata del centro, tra la Loggia dei Grani e Piazza dall’Armi, e durante la quale anche alcuni esercizi commerciali organizzano festeggiamenti nelle piazze, e di conseguenza potrebbero proporsi notevoli problemi per comportamenti sconsiderati in grado di generare pericolo per l’incolumità delle persone e la tutela delle cose. Nelle aree pedonali del centro di Montebelluna e nelle vicine piazze Monnet, Tommaseo, D’Annunzio, Negrelli, Marconi, Sedese e Petrarca ed in piazza Oberkochen sarà quindi vietato usare botti e petardi di qualsiasi genere. Vietato a chiunque l'uso di bombolette spray. I trasgressori saranno puniti con sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

La seconda ordinanza sarà valida sempre per la serata del 31 dicembre fino alle ore 8 del giorno successivo nell’area pedonalizzata di Corso Mazzini e nel contesto delle aree interessate dall’effettuazione dell’iniziativa denominata “Festa di Capodanno 2023-2024”, compresi i plateatici degli esercizi pubblici. Divieto per gli esercenti di vendere bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine. Le bevande alcoliche potranno essere consumate solo nei plateatici dei bar. Per la vendita di bevande non alcoliche in contenitori in plastica è imposto l’obbligo per gli esercenti di aprire e trattenere i tappi. Nell'area dell'evento potranno essere introdotte solo bibite analcoliche in plastica e prive di tappo. Anche in questo caso i trasgressori saranno puniti con multe da 25 a 500 euro.