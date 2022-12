Montebelluna, torna il Capodanno in piazza: «Tre eventi al Palamazzalovo»

Dopo due anni di restrizioni il Comune di Montebelluna torna a proporre i tradizionali eventi delle festività natalizie con tre appuntamenti di spettacolo e musica proposti dalle consolidate realtà culturali: la Compagnia Teatrale Oberon Bottega delle Arti, la Banda Musicale e Gruppo Majorettes Città di Montebelluna e l’Orchestra Giovanni Legrenzi.

Si parte lunedì 26 dicembre con “Sol che noialtri revival” con Marco, Francesco e Lorenzo che saranno i protagonisti di un’esilarante serata di cabaret animata dai ritmi swing e blues dell’Orchestra Righea Band. Lo spettacolo è ad ingresso a pagamento, costo del biglietto: 10 euro. Martedì 27 dicembre sarà la volta della Banda Musicale e Gruppo Majorettes Città di Montebelluna che propone il concerto spettacolo “La Musica al Cinema”, con la direzione del Maestro Luigino Favero e la partecipazione di Erica Bortignon e di Gianmarco Bordin. Infine, giovedì 29 dicembre il tradizionale “Concerto di Fine Anno” dell’orchestra sinfonica G. Legrenzi diretta dal maestro Antonio Pessetto. Al termine dello spettacolo seguirà un brindisi augurale. Gli eventi del 27 e 29 dicembre saranno ad ingresso libero e gratuito.

Fine anno in musica perché, dopo due anni di stop, torna la grande festa di Capodanno in piazza. L’evento, patrocinato dal Comune di Montebelluna, è realizzato in collaborazione con Glam Eventi con il PinUp Pub di Volpago grazie alla collaborazione di aziende locali e dei volontari del Comitato Parrocchiale di Guarda. Nell’area pedonalizzata di Corso Mazzini vi attende una serata di musica e divertimento con Dj set dalle ore 20.30 e dalle ore 22.00 il live show della band Los Massadores seguito dal dj set di Thomas Menegazzi, mentre a presentare la serata sarà lo speaker Ale X. A mezzanotte brindisi e panettone offerto a tutti i partecipanti. Per l’occasione verrà allestito un corner bar gestito dal Comitato Parrocchiale di Guarda che proporrà cioccolata calda con panna, vin brulè, prosecco, birra e bocconcini con porchetta o formaggio. A mezzanotte, invece, brindisi e panettone offerto a tutti i partecipanti grazie alla collaborazione con Cantina Vedova di Valdobbiadene. La nottata si concluderà con l’after party al MaxMax di Caerano di San Marco con bus navetta gratuito disponibile tutta la notte dalla piazza al locale.

Il commento

Conclude il sindaco, Adalberto Bordin: «Questo periodo natalizio è stata l’occasione per riabilitare completamente il valore del nostro centro e delle nostre piazze dopo l’inevitabile battuta d’arresto degli ultimi due anni che hanno costretto a contenere gli eventi pubblici. Gli assessori Martignago, Bortoletto, Borgia e Varaschin si sono uniti e, assieme agli uffici e ai tecnici comunali che ringrazio, è stata messa a punto per il Natale una serie di eventi rivolti a tutti i target con un occhio di riguardo ai più piccoli. La partecipazione riscontrata in queste settimane testimonia come questa nuova formula potenziata sia stata particolarmente apprezzata dalle famiglie. Il calendario di eventi avrà il suo culmine proprio con il Capodanno organizzato in centro. Un’occasione per passare qualche ora spensierata in attesa di dare il benvenuto al nuovo anno. Allo stesso modo tornano anche gli apprezzati eventi al Palamazzalovo che ogni anno richiamano centinaia di persone contribuendo a creare quel senso di comunità che contraddistingue il periodo natalizio».