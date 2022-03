Carnevale al Centro Sartor: gli anziani si divertono tra colori, maschere e balli

Momenti di gioia festosa e di graduale ritorno alla normalità al Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor di Castelfranco Veneto. Il tradizionale appuntamento di “Ballando con le stelle” che porta corpi di danza ad esibirsi nella “Stanza degli Abbracci” per allietare gli ospiti anche nel periodo della pandemia, questa volta si è tinto dei colori e delle maschere del carnevale grazie alla partecipazione dell’Associazione Rosa Antico che ha messo in piedi uno spettacolo di danza in maschera coi costumi classici veneziani.

Come giuria dello speciale concorso di ballo, questa volta assieme al presidente del Sartor, Maurizio Trento, alla direttrice, Elisabetta Barbato, e al presidente del Comitato Famigliari del Sartor, Luciano Campagnolo, c’erano anche il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, e la vicesindaca, Marica Galante. “Anche in questo difficile momento storico, tra la pandemia e i venti di guerra da est, abbiamo voluto comunque allietare i nostri ospiti con un momento di festa per il Carnevale. E farlo assieme all’associazione Rosa Antico e il corpo di ballo è stato davvero emozionante – il commento di Maurizio Trento ed Elisabetta Barbato – ringraziamo anche le autorità che sono venute a trovarci, è importante per noi avere il sostegno di tutta la comunità”.