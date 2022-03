Carburanti meno cari di 25 centesimi e nuovo bonus benzina da 200 euro

Nelle prossime ore benzina e diesel dovrebbero scendere ben al di sotto dei 2 euro. Ieri notte con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è entrato in vigore il decreto del governo che taglia temporaneamente le accise sui carburanti. Grazie a questo provvedimento finalmente diminuiranno i prezzi di 25 centesimi. Nei giorni scorsi il costo medio rilevato dal ministero dell'Economia per un litro di benzina era di 2,184 euro al litro (0,728 di accise, 0,394 di iva e 1,062 il prezzo netto): con un pieno di 40 euro si potranno risparmiare 12 euro (1,879 al litro, con 0,478 di accise, 0,339 di iva e 1,062 il prezzo netto), da 87,36 a 75,16 euro. Il diesel invece scenderà da 2,154 (0,617 di accise, 0,388 di iva e 1,148 il prezzo netto) a 1,848 (0,367 di accise, 0,333 di iva e 1,148 il prezzo netto) , con un risparmio di circa 13 euro.

In molti distributori in realtà i prezzi sono in diminuzione, ma di poco, anche se sono passati ormai quattro giorni dal varo del provvedimento in Consiglio dei ministri.

Le pompe più convenienti oggi sono le Agip, un po' più alti gli indipendenti.

I benzinai avevano messo in chiaro che ci sarebbe voluto del tempo prima di vedere lo sconto. La riduzione avrà la durata di trenta giorni, ma è previsto che fino al 31 dicembre di quest'anno le aliquote di questi tributi potranno essere rideterminate senza dover ricorrere ad un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale.

Cos'è il bonus benzina, a chi spetta e come richiederlo

Il governo Draghi ha deciso di mettere mano alla questione del carburante dopo che in molti distributori il prezzo della benzina e del gasolio aveva superato i due euro al litro. Il bonus in questione non è altro che un buono benzina ceduto "a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore", si legge nel decreto. Non è da confondere con i bonus sociali per l'elettricità e il gas, che costituiscono uno sconto in bolletta per agevolare i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.

Spetta ai dipendenti di aziende private. Non è prevista la presentazione di alcuna domanda, è l'impresa a decidere se corrispondere o meno il bonus. I lavoratori potranno quindi esprimere il proprio interesse in merito, ma non è detto che la richiesta venga sempre accolta.

Non c'è nessun tetto isee per poter accedere a questa agevolazione e non concorre alla formazione del reddito. Il bonus benzina, quindi, è esente da tasse. In poche parole, le aziende potranno scegliere se 'donare' il bonus ai dipendenti, esattamente come funziona con altri benefit.