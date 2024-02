Casale verso il distretto del commercio grazie ai barcari del Sile

L’obiettivo è quello di creare un “polo di business” dove imprenditori, lavoratori e clienti possono fare affari. In altre parole, creare un distretto del commercio, coniugandolo anche con la valorizzazione dell’identità di un territorio come quello di Casale sul Sile che con le sue fornaci e le storie dei suoi barcari del Sile ha molto da raccontare. L'amministrazione comunale, di concerto con il Forum delle Attività Produttive di Casale sul Sile e con la partnership tecnica di ConfCommercio, ha avviato un percorso finalizzato a far diventare il proprio Comune un distretto: un ambito territoriale nel quale i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregate, sono in grado di integrare e valorizzare tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività di tutte le sue polarità commerciali.

Ieri sera, 20 febbraio, è stato presentato alla cittadinanza l’iter che il Comune seguirà per arrivare a depositare la domanda di iscrizione nell’elenco dei Distretti del Commercio della Regione del Veneto.

Il primo passo, hanno spiegato il sindaco Stefania Golisciani e gli assessori alle Attività Produttive Walter Trabucco e al Turismo Mauro Finotto, è procedere con lo studio del territorio, con l’individuazione dei suoi punti di forza e di debolezza, con l’analisi dell’offerta commerciale e della sua composizione, con l’individuazione dei tratti caratteristici della domanda e, quindi, della clientela che frequenta le attività economiche del nostro Comune.

«Come amministrazione vediamo nel distretto non solo un modo per favorire il commercio, ma anche un mezzo per raccontare la storia del nostro territorio, in particolare quella dei barcari del Sile» afferma il sindaco Golisciani, «attraverso questo polo potremo valorizzare l’identità della nostra terra fatta di storia, di paesaggio e di attività artigianali».