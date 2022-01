Costi dovuti al Covid, Comune di Castelfranco eroga 40mila euro per il trasporto scolastico

Quasi 40mila euro a MOM, sono quelli che la giunta comunale di Castelfranco Veneto ha deciso di riconoscere alla partecipata del Comune cui è affidato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole cittadine. Un contributo sostanzioso che accoglie la richiesta da parte di MOM che negli ultimi due anni - a causa della pandemia da Covid19 - è stata costretta a sostenere una serie di spese non previste per le attività di sanificazione degli scuolabus, specificatamente di 11.038,56 euro per il 2020 e 27.424,95 euro per il 2021.

L’erogazione delle ulteriori risorse è stato possibile in quanto le linee guida del DPCM 8 agosto 2020 e successive per il trasporto scolastico dedicato, oltre a contenere indicazioni generali per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, misure di sanificazione e areazione del mezzo, di distanziamento per la salita e discesa dai mezzi, per la misurazione della temperatura prevedevano anche interventi che hanno comportato una riduzione della capienza dei mezzi con un conseguente significativo incremento di spesa per i Comuni cui compete tale servizio. Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione nel luglio 2020 aveva previsto, nell’ambito delle novità normative sostanziali del diritto emergenziale “covid” la possibilità di integrare/rinegoziare i contratti in essere in ragione delle disposizioni concernenti il momento straordinario con i conseguenti costi.

Commenta il sindaco, Stefano Marcon: «I 40mila euro circa integrano i 336.732 euro annui spesi dal Comune per il servizio di trasporto scolastico a Castelfranco Veneto e risultano fondamentali per coprire i maggiori costi cui l’azienda è stata costretta a causa del Covid e delle misure di contenimento della pandemia introdotte in questi due anni. E’ un’operazione che ci è parsa necessaria per venire incontro alle esigenze di un’azienda che molto sta soffrendo dell’emergenza sanitaria in corso e che sta facendo il massimo per garantire un servizio all’altezza in tutto il nostro territorio».