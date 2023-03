Castelfranco Veneto: al via i lavori di Ats in via dei Carpani

L’opera, in partenza la prossima settimana, precede i lavori di riqualificazione dell’arteria da parte del Comune di Castelfranco Veneto che prevedono la realizzazione di una nuova pista ciclabile e la messa in sicurezza di una strada che ha due vie di accesso all’ospedale e all’area parcheggio dello stesso. Gli interventi, frutto della collaborazione fra ATS, l’azienda di servizio idrico integrato in città, e l’amministrazione comunale, sono stati progettati in modo da creare minor disagio possibile alla cittadinanza e ottimizzare le risorse per la loro realizzazione.

Nello specifico, il cantiere di Alto Trevigiano Servizi consiste nella sostituzione di circa 800 metri di due condotte parallele con un’unica tubatura lungo via dei Carpani e precisamente dall’intersezione con via San Pio X fino a quella con via Delle Querce (lato est). L’investimento complessivo ammonta a 257 mila euro per una durata dei lavori di circa 100 giorni. Nel corso delle opere, si provvederà al rifacimento di tutti i nodi idraulici e degli allacciamenti delle utenze che si affacciano sulla strada, con l’installazione dei pozzetti utenza per l’alloggiamento dei contatori al limite delle proprietà private.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, in una prima fase dei lavori vi sarà il divieto di transito per un tratto di 300 metri nella corsia lato sud di via dei Carpani in direzione ovest-est, escluso frontisti. Il traffico con direzione ovest-est sarà deviato temporaneamente sulla corsia lato nord di via dei Carpani, per rientrare sulla corsia lato sud: tale modifica della viabilità interesserà via dei Carpani dall’intersezione con via San Pio X, all’intersezione con via delle Querce (rotatoria ingresso ospedale). In seguito, e per la durata di 2/3 giorni, via dei Carpani rimarrà chiusa, ad esclusione dei frontisti e dei mezzi di soccorso per l’ospedale. Il traffico con direzione est-ovest sarà deviato lungo le vie delle Querce, via dei Faggi, via dei Pini, via San Pio X.

Per tutta la durata delle lavorazioni, alla fine della giornata di cantiere, gli scavi saranno chiusi e compattati, mentre al temine di ogni settimana, sarà steso uno strato provvisorio di pavimentazione bituminosa, in modo da rendere accessibile totalmente la strada al traffico dei veicoli in completa sicurezza il sabato, la domenica e, in generale, nei giorni festivi e prefestivi.

«La realizzazione della nuova rete permetterà una migliore gestione del servizio idrico nel territorio comunale di Castelfranco Veneto, eliminando gli interventi di manutenzione che creano disagi agli utenti e migliorando la qualità dell’acqua realizzando reti a maglie chiuse - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori – Vista la particolarità dell’arteria, abbiamo cercato di ridurre il più possibile l’impatto del cantiere lavorando in sinergia con gli uffici tecnici dell’amministrazione comunale, così come da prassi ormai consolidata nella nostra azienda».

Successivamente ai lavori di ATS, infatti, il Comune di Castelfranco Veneto procederà con la riqualificazione di via dei Carpani, ovvero con la realizzazione di una nuova pista ciclabile e la messa in sicurezza della stessa strada grazie a nuovi marciapiedi.

«Con tali lavori si andrà a riqualificare sia i sottoservizi che i sovraservizi di un’arteria strategica per il traffico veicolare cittadino e per l’accesso all’ospedale civile, in particolare mettendo in sicurezza il transito di pedoni e ciclisti – spiega il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon - Grazie alla collaborazione con Ats, una volta finiti i lavori alla rete idrica, si procederà con quelli per marciapiede e pista ciclabile, a conclusione dei quali vi sarà l’asfaltatura definitiva della strada che verrà fatta una sola volta, riducendo così tempi di realizzazione e risorse economiche».