Comunicazione, presentato il progetto "Marca Polare"

Presentato lo scorso 21 marzo durante un incontro con la stampa il progetto Marca Polare di Fkdesign, agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto. Un osservatorio del mondo della comunicazione che sarà pronto in occasione del 25°anniversario (2025) dell’agenzia guidata da Federico Frasson, che oltre ad essere imprenditore è anche Rappresentante Territoriale del Triveneto di UNA – Agenzia della Comunicazione Unite, associazione nazionale di categoria. Un viaggio nel cuore della Marca, che darà voce a 25 professionisti che lavorano nel mondo della comunicazione in diverse vesti e che darà forma a un libro: da Michele Mariani, Executive Creative Director Armando Testa Group a Assunta Timpone, Media Director del Gruppo L’Oreal, Marco Travaglia Presidente Nestlè Italia a Enrico Sassoon Editor in Chief Harvard Business Review. Tanti i nomi che sono stati selezionati nei diversi ambiti di operatività per tracciare un percorso panoramico nelle diverse facce della marca, nel suo modo di adattarsi, cambiare ed evolvere.

«Stiamo vivendo un forte cambiamento nel mondo della comunicazione. Tutto corre velocemente, con una grande accelerazione. Grandi cambiamenti stanno significando anche grandi opportunità, per questo motivo è necessario avere il coraggio di cambiare prospettiva, invertire la telecamera verso gli stakeholders e non solo verso il prodotto per costruire una reputazione di valore – ha raccontato Federico Frasson, managing director di Fkdesign - non è più il brand o il prodotto che si racconta ma il valore che il brand e il prodotto portano nelle abitudini o stili di vita degli stakeholders. Il brand deve farsi portavoce di un impegno, di una promessa al proprio consumatore in cui questo possa identificarsi».

Nuove rotte e nuovi percorsi da tracciare nel mondo della comunicazione, un mercato che è in costante crescita, secondo i dati presentati da Frasson, dalla fonte Centro Studi UNA – UNA Media Hub, il quale ha segnato una crescita nell’ambito degli investimenti pubblicitari di un +3% circa nel 2023, con una prospettiva che sembra consolidarsi nel 2024 con un +2,5%. Tra le tendenze, emergono quanto la sostenibilità, nelle sue declinazioni di ESG, ambientale, economica e sociale, e subito dopo, l’intelligenza artificiale siano da ritenersi dominanti.

«Lavoriamo quotidianamente con le PMI del Nordest, imprese ricche di storia e di potenziale che però non devono sedersi sugli allori. Le opportunità di business sono sempre nuove per cui l’invito è quello di continuare ad analizzare, monitorare, scoprire cosa c’è dietro l’angolo e mettersi in gioco – conclude il titolare di Fkdesign – L’AI è un’opportunità ma non dimentichiamo il ruolo dell’intelligenza umana rispetto l’intelligenza artificiale. L’analisi e i dati sono fondamentali per consentire all’occhio esperto dell’uomo la creazione di strategie per rendere distintivo un brand».