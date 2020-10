Imprenditore e vignaiolo, addio a Caterino Sommariva

Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene piangono in queste ore la scomparsa del vignaiolo e imprenditore Caterino Sommariva, mancato in ospedale a Conegliano per una serie di problemi legati al cuore. Aveva 83 anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nato a Bibano da una famiglia di vignaioli, Caterino aveva coltivato fin da bambino la passione per il vino. Insieme alla moglie Urbana era partito comprando alcuni ettari di vigneto a San Pietro di Feletto. Sarebbe stato l'inizio della Sommariva Prosecco, una delle aziende di riferimento nell'area del Conegliano-Valdobbiadene Prosecco Superiore. A Sommariva va poi riconosciuto il merito di aver fondato "Palazzo Rosso" a Santa Maria di Feletto. Le sue condizioni di salute sono peggiorate a fine settembre, mentre stava terminando l'ultima raccolta della vendemmia 2020. «Lascia un grande vuoto nei cuori di noi tutti e l'eredità di un lavoro onesto e trasparente che onoreremo come lui ci ha insegnato. Sei stato un grande uomo, un grande padre, un grande maestro» ha scritto su Facebook la figlia Caterina. I funerali saranno celebrati martedì 6 ottobre alle 10 di mattina nella chiesa di San Martino a Conegliano.