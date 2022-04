Cimitero centrale di Mogliano, conclusi i lavori per i nuovi spazi di sepoltura

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di realizzazione dei nuovi spazi di sepoltura all’interno del cimitero centrale di Mogliano Veneto. 143 i nuovi loculi realizzati, disposti su due blocchi, cui si aggiungono 320 nuove celle per ossari o cinerari e infine un nuovo campo d’inumazione per un totale di 56 fosse. Questa mattina, alle 11, Don Samuele Facci ha benedetto i nuovi spazi di sepoltura alla presenza del Sindaco Davide Bortolato, di alcuni Consiglieri, Assessori e tecnici comunali. La lunga lista d’attesa di chi da anni attende una sistemazione per i propri cari defunti ora finalmente potrà essere soddisfatta.

I lavori sono proseguiti in modo regolare, consegnati nei tempi previsti. L’opera, progettata dall’architetto Marco Santinon - che ha diretto anche i lavori - è stata realizzata dall’impresa EdilPellizzari di Resana e ha comportato un costo complessivo di 500mila euro. ‘’Per anni non si sono fatti investimenti nei nostri cimiteri, si era creata una vera e propria emergenza con grossi disagi per molte famiglie che non trovavano posto per i loro cari’’ interviene il Sindaco Davide Bortolato. ‘’Con quest’opera diamo una prima risposta importante all’esigenza di tanti moglianesi, mentre per il futuro stiamo lavorando alla redazione di un importante strumento programmatorio, il Piano Cimiteriale, che analizza e pianifica gli interventi necessari per il nostro Comune per un orizzonte temporale di 25 anni’’. Per informazioni e richieste di nuovi spazi di sepoltura i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Cimiteri del Comune di Mogliano Veneto ai numeri 041 5930221 oppure 041 5930248.