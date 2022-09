Male incurabile, addio a Cinzia Uliana ex candidata sindaco

Mondo della politica trevigiana in lutto per la scomparsa di Cinzia Uliana, militante della Lega ed ex candidata sindaco, nel 2019, a Colle Umberto dov'era stata assessore all'Agricoltura e alle attività produttive fino al 2014.

Come riportato da Qdpnews.it, da un anno a questa parte Cinzia Uliana stava lottando contro un tumore rivelatosi incurabile. Il decesso è avvenuto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 settembre all’Hospice “Casa Antica Fonte” di Vittorio Veneto. A piangerla oggi il marito Alberto, la figlia Simona e due adorati nipoti, Piero e Alessandro oltre ai fratelli, la sorella, amici e parenti tutti. Militante della Lega a Vittorio Veneto, la notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra i politici locali, con decine di messaggi pubblicati sui social. L'amico Giovanni Bernardelli la ricorda con queste parole: «Ciao Cinzia cara, donna dolce e meravigliosa. Quanti ricordi, quante cose abbiamo vissuto assieme nella Lega. Sono sereno perché almeno ho avuto modo di vederti due settimane fa e darti due baci quando siamo venuti a salutarti a casa con l'amico comune Gianni Lavina e la Tiziana. Come dicevo alla tua Simona non c'è niente, ma proprio niente di giusto in tutto questo, non ci sono ragioni e nemmeno risposte. Ti mando un abbraccio forte fin lassù». L'ultimo saluto martedì 20 settembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Anzano di Cappella Maggiore. La famiglia chiede non fiori ma opere di bene.